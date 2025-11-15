Birmingham: a baloldali tévképzetek romvárosa – videó

Birmingham egykor az Egyesült Királyság ipari motorja volt, ezerféle iparágnak adott otthont a fegyvergyártástól a gombkészítésig. A nehézfémipar és a filmipar mellett olyan kreatív zsenik bölcsője volt, mint J. R. R. Tolkien vagy Robert Plant. Ma azonban a város a nemzeti hanyatlás szimbóluma: sztrájkoló közmunkások, patkányinváziók, „no-go” iszlám enklávék és a körgyűrűk által elszigetelt, halott városközpont jellemzik – írja a The Telegraph.

Birminghamben csaknem 400 közmunkás sztrájkol január óta időszakosan, az utcákat ellepte a szemét Fotó: AFP

A közelmúlt tragikus eseményei – például Katie Fox halálos késelése – jól példázzák a város erőszakos bűncselekményekkel sújtott valóságát. Robert Jenrick (Tory) képviselő nemrég

nyomornegyedként, lerobbant, elhanyagolt területként jellemezte Handsworthot, állítva, hogy egyetlen fehér arcot sem látott ott.

A probléma gyökere azonban mélyebb.

Birmingham multikulturális modellként büszkélkedhetett, de az iszlám monokultúrák, amelyek a délkeleti belvárosban alakultak ki, ellentmondanak a brit sokszínűségi álomnak.

Sparkbrook és Sparkhill városrészek integrációs problémákkal küzdenek: az idősebbek tanácstalanok a fiatal férfiak körében terjedő bűnözés és fundamentalizmus miatt. Ugyanakkor ott vannak a fényes pontok: a helyi templomok önkéntesei között hidzsábot viselő nők is találhatók, és a pakisztáni családok összetartása révén kialakuló szakmai réteg – orvosok, tanárok – a remény apró szigete.

Birmingham hanyatlását azonban nemcsak a multikulturalizmus kérdése magyarázza.

A városi tanács elhibázott pénzügyi döntései, a gigászi projektek – például a Commonwealth Games sportolói falu vagy az Oracle informatikai rendszer milliárdos költségei – a közszolgáltatások ellehetetlenüléséhez vezettek. A hiperliberális fejlesztési szemlélet, a modernizációs fanatizmus és a várostervezés szintén hozzájárult a központ pusztulásához.

A London-centrikus megoldásokra épített tervek, ahelyett, hogy erősítették volna a helyi innovációt, csak akadályozták azt.

A város tragédiája intő példa a baloldali tévképzetekre: szocialista lustaság, naiv multikulturalizmus és a rosszul átgondolt városfejlesztés mérgező kombinációja. A konzervatívok térnyerése attól függ, képesek-e véget vetni ennek a formulának, és újraéleszteni a várost, amely egyszer a brit kreativitás bölcsője volt.