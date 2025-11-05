Magdeburgi támadás: hamarosan kezdődik a tárgyalás

Több mint tíz hónappal a magdeburgi karácsonyi vásáron történt szörnyű támadás után, amelyben hatan meghaltak és sokan megsérültek, hétfőn megkezdődik a feltételezett elkövető tárgyalása Szász-Anhalt tartomány fővárosában.

A magdeburgi támadás az egész országot megrázta kevesebb mint egy évvel ezelőtt

Fotó: AFP

Több száz felperes, ügyvéd, néző és újságíró részvételére számítanak. A Magdeburgi Regionális Bíróság kezdetben 46 tárgyalási napot tűzött ki a jövő év márciusáig – írja a Heute osztrák lap.

Mint ismert, tavaly nem sokkal karácsony előtt, december 20-án az 50 éves Taleb A. egy 340 lóerős bérautóval száguldott át a zsúfolt magdeburgi karácsonyi vásáron, a 48 kilométer/órás sebességet is elérve. Nagyjából egyperces tombolása során számos embert elütött.

Egy kilencéves fiú és öt, 45 és 75 év közötti nő vesztette életét. Több mint 300 másik látogató megsérült.

A Naumburgi Ügyészség többek között hat rendbeli gyilkossággal és 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolja.

Az ügyészség a támadást aljas indítékokból fakadó áruló és rosszindulatú cselekményként írja le, amelyet A. egy járművet használva követett el a közveszélyokozás eszközeként.

A nyomozók szerint a tombolás során nem volt kábítószer vagy alkohol hatása alatt, és megállapították, hogy több héten keresztül aprólékosan megtervezte és előkészítette a támadást. Úgy vélik, hogy egyedül cselekedett.

A. Szaúd-Arábiából származó orvos, 1974. november 5-én született. 2006 óta Németországban él, ahol szakorvosi képzését is elvégezte. Legutóbb a Szász-Anhalt tartománybeli Bernburgban élt, és 2020 márciusa óta ott dolgozott pszichiátriai és pszichoterápiás szakemberként a bernburgi törvényszéki pszichiátriai kórházban. Egy belső jelentés szerint „szakmai hiányosságok és a visszahúzódó, magányos személy megbízhatatlansága” merült fel vele szemben.

A. az iszlám kritikusának tartja magát, de a múltban becsmérlő megjegyzéseket tett a német hatóságokról és az államról, valamint szimpátiát mutatott az AfD iránt. A közösségi médiában radikális, összeesküvés-elméletekkel terhelt és olykor összefüggéstelen kijelentésekkel hívta fel magára a figyelmet.