Magdeburg

Magdeburgi támadás: hamarosan kezdődik a tárgyalás

20 perce
A támadót 6 rendbeli gyilkossággal és 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolják. A magdeburgi támadás az egész országot megrázta kevesebb mint egy évvel ezelőtt.
Magdeburgtárgyalásterrortámadás

Több mint tíz hónappal a magdeburgi karácsonyi vásáron történt szörnyű támadás után, amelyben hatan meghaltak és sokan megsérültek, hétfőn megkezdődik a feltételezett elkövető tárgyalása Szász-Anhalt tartomány fővárosában. 

Candles are pictured on the ground as people attend a memorial event Magdeburg sings for a cosmopolitan city for the victims of Christmas market attack, in Magdeburg, eastern Germany, on January 16, 2025. Magdeburg has been in deep mourning over the mass carnage on December 20, 2024, when an SUV smashed through a crowd at its Christmas market, killing six people and injuring hundreds. (Photo by Jens Schlueter / AFP)
A magdeburgi támadás az egész országot megrázta kevesebb mint egy évvel ezelőtt
Fotó: AFP

Több száz felperes, ügyvéd, néző és újságíró részvételére számítanak. A Magdeburgi Regionális Bíróság kezdetben 46 tárgyalási napot tűzött ki a jövő év márciusáig – írja a Heute osztrák lap. 

Mint ismert, tavaly nem sokkal karácsony előtt, december 20-án az 50 éves Taleb A. egy 340 lóerős bérautóval száguldott át a zsúfolt magdeburgi karácsonyi vásáron, a 48 kilométer/órás sebességet is elérve. Nagyjából egyperces tombolása során számos embert elütött. 

Egy kilencéves fiú és öt, 45 és 75 év közötti nő vesztette életét. Több mint 300 másik látogató megsérült.

A Naumburgi Ügyészség többek között hat rendbeli gyilkossággal és 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolja. 

Az ügyészség a támadást aljas indítékokból fakadó áruló és rosszindulatú cselekményként írja le, amelyet A. egy járművet használva követett el a közveszélyokozás eszközeként. 

A nyomozók szerint a tombolás során nem volt kábítószer vagy alkohol hatása alatt, és megállapították, hogy több héten keresztül aprólékosan megtervezte és előkészítette a támadást. Úgy vélik, hogy egyedül cselekedett.

A. Szaúd-Arábiából származó orvos, 1974. november 5-én született. 2006 óta Németországban él, ahol szakorvosi képzését is elvégezte. Legutóbb a Szász-Anhalt tartománybeli Bernburgban élt, és 2020 márciusa óta ott dolgozott pszichiátriai és pszichoterápiás szakemberként a bernburgi törvényszéki pszichiátriai kórházban. Egy belső jelentés szerint „szakmai hiányosságok és a visszahúzódó, magányos személy megbízhatatlansága” merült fel vele szemben.

A. az iszlám kritikusának tartja magát, de a múltban becsmérlő megjegyzéseket tett a német hatóságokról és az államról, valamint szimpátiát mutatott az AfD iránt. A közösségi médiában radikális, összeesküvés-elméletekkel terhelt és olykor összefüggéstelen kijelentésekkel hívta fel magára a figyelmet.

A támadás után kiderült, hogy A.-t már számos biztonsági szerv és más osztály ismerte. Voltak jelek arra, hogy potenciális veszélyt jelenthet, de a hatóságok nem tudták a szokásos szélsőségesek közé sorolni, például iszlamista, jobboldali vagy baloldali szélsőségesként.

 

 

Terrortámadás Magdeburgban
