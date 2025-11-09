Magyar Péter megkövetné az EU-t megválasztása esetén

A Tisza Párt vezetője egy friss interjúban arról beszélt, milyen politikát folytatna megválasztása esetén Ukrajna ügyében. Magyar Péter a Financial Times számára úgy fogalmazott: Magyarország megkövetné Brüsszelt és tűzszünetet követelne.

Magyar Péter bevallotta, hogy megkövetné Brüsszelt

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyar azt mondta, hogy ha hatalomra kerülne, kiindulópontja Ukrajna ügyében az lenne, hogy Oroszországot elismerné agresszorként, és azonnali tűzszünetet sürgetne – összhangban az uniós szövetségesekkel.

Ugyanakkor, mintegy gesztusként az Ukrajnával szemben szkeptikus és „Moszkva-barát magyar választók” felé, Magyar hozzátette, hogy kormánya nem változtatna Ukrajna katonai támogatásának politikáján, és nem törekedne a Moszkvával való kapcsolatok hirtelen megszakítására sem.

A Tisza vezetőjének elképzelése azonban, csakúgy mint Brüsszelé, azon alapszik, hogy egy tűzszünet az ukránoknak kedvezne.

Mint ismeretes, Vlagyimir Putyin orosz elnök már többször jelezte, hogy nem tartja elfogadható megoldásnak a tűzszünetet, miután az csak időleges megoldás lenne. Oroszország ehelyett béketárgyalásokat szeretne, amit azonban Brüsszel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elutasít.

Magyar Péter egyébként az interjúban beszélt arról is, hogy rendezné kapcsolatait az Európai Bizottsággal, így feloldva a Magyarországnak járó forrásokat. Arra azonban Magyar nem tért ki, hogy ezekért a pénzekért cserébe milyen politikai vállalásokat tenne Ursula von der Leyennek. A Tisza Párt vezetője emellett azt is hangsúlyozta, hogy eleget tenne a brüsszeli nyomásnak, és hazánkat leválasztaná az orosz energiahordozókról.