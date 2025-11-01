Magyar Péter szövetségese nyíltan fenyeget, elszabadult az erőszak

Félreérthetetlen üzenetet küldött Donald Tusk lengyel miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szövetségese nyíltan bebörtönzéssel fenyegette meg Zbigniew Ziobro, volt lengyel igazságügyi minisztert.

Magyar Péter szövetségese nyíltan fenyegeti ellenfeleit

Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

Zbigniew Ziobro nemrég Orbán Viktorral találkozott, amiről a miniszterelnök közösségi oldalán is megosztott egy képet. Bejegyzésében Orbán azt írta, hogy a lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány pedig azóta hajtóvadászatot indított politikai ellenfelei ellen.

Nem kellett azonban sokat várni arra, hogy Magyar Péter szövetségese maga bizonyítsa be: valóban hajtóvadászatot folytat ellenfelei ellen. Donald Tusk közösségi oldalán egyértelmű fenyegető üzenetet küldött a volt igazságügyi miniszternek, miután azt írta: vagy a börtön, vagy Budapest.

Albo w areszcie, albo w Budapeszcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2025

Úgy fest tehát, hogy Magyar Péter szövetségesének bármit elnéz a brüsszeli vezetés.

Azt Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyozta bejegyzésében, hogy Brüsszelt láthatóan nem érdekli a jogtiprás. Mint ismeretes, korábban Brüsszel előszeretettel fenyegette a jobboldali lengyel kormányt a források megvonásával, tette mindezt a jogállamiságra hivatkozva. Úgy tűnik azonban, nem fontos a politikai fenyegetés, erőszak és a jogállamiság megsértése, ameddig ezt az általuk preferált kormány teszi.