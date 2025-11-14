Hírlevél

Rendkívüli!

Románia és Bulgária összetenné mindkét kezét, ha mentességet kapnának az amerikai szankciók alól, mint Magyarország

20 perce
Olvasási idő: 9 perc
Románia és Bulgária sürgősen lépne, hogy megvédje orosz tulajdonú finomítóit az Egyesült Államok Lukoil- és Rosneft-ellenes szankcióitól — mindkét ország abban reménykedik, hogy mentességet kaphatnak, ahogyan Magyarország is mentességet szerzett. Sorsdöntő pillanatról van szó: a szankciók november 21-i hatályba lépése előtt mindkét kormánynak biztosítania kell az üzemanyag-ellátás folytonosságát.
A két balkáni ország pillanatnyilag versenyez az idővel: Románia és Bulgária igyekszik biztosítani, hogy kritikus olajfinomítói működőképesek maradjanak, mielőtt az amerikai intézkedések a Lukoil és a Rosneft tulajdonosaira vonatkozóan hatályba lépnének. Washington döntése felfordulást okozott az érintett uniós országokban, amelyek célja, hogy elkerüljék az üzemanyag-ellátás leállását. Az amerikai szankciók ellenére Orbán Viktor ügyes manőverrel biztosítja Magyarország energiabiztonságát.

Bulgária már jogi lépéseket tett: a parlament pénteken jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a kormány számára lehetővé teszi, hogy menedzsert nevezzen ki a Lukoil tulajdonában lévő burgaszi finomító élére. 

A kinevezett menedzser széles jogkörrel rendelkezne a létesítmény működtetésében, eladásának jóváhagyásában, s szükség esetén államosításban is — miközben Szófia hivatalosan mentességet kért Washingtontól.

Románia még nem hozott végleges döntést

Bukarestben fontolgatják a „szankciók meghosszabbítását”, miközben kidolgozzák válaszukat — mondta egy névtelenséget kérő, magas rangú kormánytisztviselő. A nemzeti tulajdonba vételt „utolsó lehetőségnek” tekintik. Bogdan-Gruia Ivan román energiaügyi miniszter ugyanakkor a Politicó-nak kijelentette, hogy Bukarest operatív szempontból „felkészült” minden forgatókönyvre, és a cél 

Románia gazdasági tevékenységének megőrzése, ugyanakkor az Orosz Föderáció finanszírozásának leállítása.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a finomítók lehetséges új tulajdonosainak megtalálása egyre nehezebb. A svájci Gunvor kereskedelmi vállalat csütörtökön visszavonta ajánlatát a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlására, miután az amerikai pénzügyminisztérium elutasította az eladási javaslatot. Az operatív működtetés ugyan megoldható lehet — szakértők szerint a meglévő személyzet megtartásával és további szakemberek bevonásával a létesítmények biztonságosan folytathatják működésüket —, de 

a tényleges eladás jogi és pénzügyi kockázatai komolyak: a leendő vevőnek számolnia kell a szankciókkal járó jogi kockázatokkal, drága szállítmányozási költségekkel, magas biztosítási díjakkal és jelentős beruházási szükségletekkel.

A lehetséges következmények országról országra eltérnek

Bulgáriában a Lukoil-finomító az ország üzemanyag-szükségletének akár 80 százalékát biztosítja; ennek leállása Szófiát az „év végére” ellátás nélkül hagyná — figyelmeztetett Martin Vladimirov, a Center for the Study of Democracy elemzője. Románia esetében a Petrotel finomító az ország fogyasztásának körülbelül 20 százalékát adja, így ott inkább néhány hónapos, mérsékelt áremelkedésre lehet számítani, miközben Bukarest új importforrásokat keres — mondta Ana Otilia Nuțu, az Expert Forum szakértője.

A probléma nem áll meg a határoknál: a finomítók kiesése érintheti a Moldovába irányuló exportot is, ami geopolitikai PR-előnyt adhat Moszkvának. 

Moldova maga is lépéseket tett: javaslatot nyújtott be Lukoil-eszközök, köztük egy repülőgép-üzemanyag-raktár megvásárlására, és Washingtontól is a szankciók elhalasztását kérte.

Külpolitikai dimenziókban Németország már kapott hat hónapos mentességet a Schwedt-finomítóra, amely 2022 óta állami ellenőrzés alatt áll. A szakértők szerint azonban az értékesítések és a lehetséges állami beavatkozások ügyét „EU-szinten” kell koordinálni, hogy elkerüljék a Lukoil által a szankciók kijátszására irányuló manővereket. 

A litván energiaügyi miniszter is ehhez hasonló álláspontot képvisel: Brüsszelnek a tranzakciókat alaposan ellenőriznie kell.

Összességében a Lukoil- és Rosneft-szankciók nem csupán gazdasági kihívást jelentenek: jogi, politikai és ellátásbiztonsági kockázatokat is hoznak magukkal. Románia és Bulgária lépései most dőlnek el — de egyben világossá vált, hogy a megoldást csak összehangolt, európai szintű fellépés és alapos jogi ellenőrzés biztosíthatja.

Donald Trump október végén Oroszország ellen bevezetett szankciói máris éreztetik hatásukat: a legnagyobb orosz olajvállalatok nemzetközi ügyei akadoznak, a legnagyobb vásárlók, köztük Kína és India, visszafogják importjukat. A kérdés már csak az, hogy a pénzügyi nyomás elegendő lesz-e a Kreml Ukrajna elleni háborújának megfékezésére. Magyarország egyedüliként mentességet kapott a súlyos amerikai szankciók alól, köszönhetően Donald Trump és Orbán Viktor szoros szövetségének.

