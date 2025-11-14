A két balkáni ország pillanatnyilag versenyez az idővel: Románia és Bulgária igyekszik biztosítani, hogy kritikus olajfinomítói működőképesek maradjanak, mielőtt az amerikai intézkedések a Lukoil és a Rosneft tulajdonosaira vonatkozóan hatályba lépnének. Washington döntése felfordulást okozott az érintett uniós országokban, amelyek célja, hogy elkerüljék az üzemanyag-ellátás leállását. Az amerikai szankciók ellenére Orbán Viktor ügyes manőverrel biztosítja Magyarország energiabiztonságát.

Bulgária már jogi lépéseket tett: a parlament pénteken jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a kormány számára lehetővé teszi, hogy menedzsert nevezzen ki a Lukoil tulajdonában lévő burgaszi finomító élére.

A kinevezett menedzser széles jogkörrel rendelkezne a létesítmény működtetésében, eladásának jóváhagyásában, s szükség esetén államosításban is — miközben Szófia hivatalosan mentességet kért Washingtontól.

Románia még nem hozott végleges döntést

Bukarestben fontolgatják a „szankciók meghosszabbítását”, miközben kidolgozzák válaszukat — mondta egy névtelenséget kérő, magas rangú kormánytisztviselő. A nemzeti tulajdonba vételt „utolsó lehetőségnek” tekintik. Bogdan-Gruia Ivan román energiaügyi miniszter ugyanakkor a Politicó-nak kijelentette, hogy Bukarest operatív szempontból „felkészült” minden forgatókönyvre, és a cél

Románia gazdasági tevékenységének megőrzése, ugyanakkor az Orosz Föderáció finanszírozásának leállítása.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a finomítók lehetséges új tulajdonosainak megtalálása egyre nehezebb. A svájci Gunvor kereskedelmi vállalat csütörtökön visszavonta ajánlatát a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlására, miután az amerikai pénzügyminisztérium elutasította az eladási javaslatot. Az operatív működtetés ugyan megoldható lehet — szakértők szerint a meglévő személyzet megtartásával és további szakemberek bevonásával a létesítmények biztonságosan folytathatják működésüket —, de

a tényleges eladás jogi és pénzügyi kockázatai komolyak: a leendő vevőnek számolnia kell a szankciókkal járó jogi kockázatokkal, drága szállítmányozási költségekkel, magas biztosítási díjakkal és jelentős beruházási szükségletekkel.