Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos járvány tizedeli az ukránokat a fronton – riasztó sebességgel terjed

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

Szijjártó Péter

Határokon átívelő bizalom: Magyarország és Szlovénia új megállapodása

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A két ország kapcsolata soha nem volt olyan erős, mint most – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután újabb kétmillió eurós közös fejlesztési programról írtak alá megállapodást a határ menti térségek támogatására.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterbizalomSzlovéniaMagyarország

– Magyarország és Szlovénia együttműködése a nemzeti kisebbségek védelme területén példaértékű egész Európában. A mai napon aláírtuk a megállapodást arról, hogy a magyar és a szlovén kormány is újabb egy-egy millió eurót biztosít a határ menti területek fejlesztésére – kezdte a legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A két ország közötti gazdasági együttműködés soha nem volt olyan hatékony, mint most, ezt bizonyítja a kereskedelmi forgalmunk rekordja a tavalyi évben

– tette hozzá.

– Hozzájárulunk egymás fizikai és energiaellátási biztonságához is. Magyarország biztosítja a légvédelmet Szlovénia számára, a két ország közötti villamosenergia-ellátási hálózatokat pedig nemrégiben összekötöttük. De mindezzel együtt a legerősebb összekötő kapocs és a legnagyobb közös erőforrás a két ország között a Magyarországon élő szlovén közösség és a Szlovéniában élő magyar közösség – zárta. 

Tartozunk Isonzó hőseinek – Magyarországot nem rángatják bele mások háborújába
Ukrán kényszersorozás: egy benzinkútról hurcoltak el egy civilt
Orbán Viktornak köszönhető, hogy Trump kiállt Magyarország mellett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!