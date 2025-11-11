Határokon átívelő bizalom: Magyarország és Szlovénia új megállapodása

– Magyarország és Szlovénia együttműködése a nemzeti kisebbségek védelme területén példaértékű egész Európában. A mai napon aláírtuk a megállapodást arról, hogy a magyar és a szlovén kormány is újabb egy-egy millió eurót biztosít a határ menti területek fejlesztésére – kezdte a legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A két ország közötti gazdasági együttműködés soha nem volt olyan hatékony, mint most, ezt bizonyítja a kereskedelmi forgalmunk rekordja a tavalyi évben

– tette hozzá.

– Hozzájárulunk egymás fizikai és energiaellátási biztonságához is. Magyarország biztosítja a légvédelmet Szlovénia számára, a két ország közötti villamosenergia-ellátási hálózatokat pedig nemrégiben összekötöttük. De mindezzel együtt a legerősebb összekötő kapocs és a legnagyobb közös erőforrás a két ország között a Magyarországon élő szlovén közösség és a Szlovéniában élő magyar közösség – zárta.