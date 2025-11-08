A Rapid adásában Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Amerika-szakértő kifejtette, a magyar kormány történelmi diplomáciai eredményt ért el: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, biztosítani az ország energiaellátását, és visszahelyezni Magyarországot a világpolitika térképére. A szakértő hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által biztosított szankciómentesség az orosz olaj- és gázvásárlásokra nézve nemcsak gazdasági, hanem politikai áttörés is, amely bebizonyította, hogy Magyarország képes önálló nemzeti érdekeit megvédeni a legnagyobb hatalmakkal szemben is.

Magyarország történelmi diplomáciai sikert aratott Washingtonban (Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala)

Fekete szerint a találkozó nem csak az energiaügyekről szólt: Orbán Viktor és Donald Trump értékalapon is közel állnak egymáshoz, hiszen mindketten a nemzeti érdek, a család védelme és a szuverenitás fontosságát hangsúlyozzák politikájukban. „Amerikában az America First, Magyarországon pedig 2010 óta a magyar emberek érdeke az első” – fogalmazott a szakértő.

A beszélgetésben szóba került a béke kérdése is: mindkét vezető abban érdekelt, hogy minél hamarabb véget érjen az orosz–ukrán háború, és Fekete szerint nem véletlen, hogy Trump Budapestet nevezte meg egy lehetséges jövőbeli békecsúcs helyszíneként. Ez – tette hozzá – önmagában is elismerése Magyarország következetes békepárti politikájának.

A szakértő emlékeztetett: az Egyesült Államok a csúcson támogatta a Paks II-beruházást, a Westinghouse pedig részt vesz a magyar nukleáris ipar fejlesztésében – ami új fejezetet nyit a két ország gazdasági együttműködésében.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzője értékelésében elmondta, a diplomáciában a gesztusoknak és a külsőségeknek komoly üzenetük van, és Trump minden mozdulata a tisztelet és a bizalom jele volt. A szakértő kiemelte:

az amerikai elnök „Viktor, te vagy a legnagyobb” kijelentése, az ebédmeghívás, valamint az, hogy Orbánt maga mellé ültette a Fehér Házban, mind azt mutatták, hogy Magyarország ma már nem csupán kis szövetséges, hanem megbecsült partner az Egyesült Államok szemében.

Boros Bánk Levente rámutatott: a szankciós mentesség révén a magyar kormány nemcsak gazdasági előnyt, hanem biztonsági stabilitást is elért, hiszen enélkül súlyos energiaár-emelkedés és ellátási gondok fenyegették volna az országot. Boros szerint

az esemény és annak képei megerősítették Orbán Viktor nemzetközi tekintélyét, ami hazai politikai pozícióit is tovább erősíti.

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója kiemelte,

a magyar diplomácia történelmi győzelmet aratott, hiszen Magyarország teljes szankciós mentességet kapott az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai korlátozások alól – ilyenre korábban még egyetlen ország esetében sem volt példa. A szakértő szerint ez nemcsak gazdasági, hanem stratégiai áttörés is, amely lehetővé teszi, hogy Magyarország hosszú távon megőrizze olcsó energiáját és a rezsicsökkentés eredményeit.

Castel úgy fogalmazott: Orbán Viktor ezzel bebizonyította, hogy Magyarország képes megvédeni nemzeti érdekeit még a világ legerősebb hatalmával szemben is. Hozzátette: Orbán és Trump politikai filozófiáját közös alapelvek kötik össze – a szuverenitás, a nemzeti érdek és a béketörekvés.

A szakértő szerint ez a „pragmatikus, realista” hozzáállás az, ami a magyar miniszterelnököt a világpolitikában egyedülállóvá teszi.