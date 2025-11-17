Durva bejelentést tett a brit belügyminiszter: „Sötét erők gerjesztik a dühöt”

Mahmood a The Guardianban megjelent véleménycikkében figyelmeztetett: „sötét erők” igyekeznek a migráció körüli feszültséget gyűlöletté formálni, és ha a kormány nem lép, a közvélemény teljesen elfordulhat a menekültügyi rendszer támogatásától.

Shabana Mahmood brit belügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP/Raid Necati Aslim)

A brit közéletben egyre élesebb törésvonalat okoz az illegális bevándorlás kérdése, ami – Mahmood saját szavaival – „akár a második generációs bevándorlók, így az ő helyzetét is veszélybe sodorhatja”.

Éles belső tiltakozás a kormányon belül

A belügyi tervezet legvitatottabb eleme a menekültcsaládok deportálásának felgyorsítása és a státuszuk folyamatos, 30 havonkénti felülvizsgálata. Ez gyakorlatilag permanens bizonytalanságban tartaná az érintetteket: a gyerekek bármikor kikerülhetnek az iskolából, a felnőttek pedig nehezebben vállalhatnak munkát, építhetnek egzisztenciát.

A kiszivárgott információk szerint legalább egy miniszter „komolyan mérlegeli” a lemondást, több magas rangú munkatárs pedig „mélységesen aggódik” a gyermekes családokra gyakorolt hatások miatt, különösen azokra az ukrán menekültekre, akik az elmúlt években már teljesen beilleszkedtek a brit társadalomba.

Szankciók Afrikának: vízumtilalommal fenyeget a belügy

Tovább növeli a feszültséget, hogy Mahmood három afrikai ország – Angola, Namíbia és a Kongói Demokratikus Köztársaság – londoni nagykövetségéhez fordult, és ultimátumban közölte: ha nem működnek együtt a kitoloncolásokban, vízumtilalom és fokozatos szankciók várnak rájuk. A belügyminiszter várhatóan hétfőn hivatalosan is bejelenti ezt a kemény diplomáciai lépést.

A jogi rendszer átalakítása: szűkülő jogorvoslat

A reformcsomag részeként a kormány: egy fellebbezésre korlátozná a menedékkérők jogi lehetőségeit, külön eljárásrendet hozna létre a „veszélyes elkövetőknek” és a kilátástalan ügyeknek, szigorítaná a modern rabszolgaságra hivatkozó utolsó pillanatos kérelmek kezelését, valamint átértelmezné az Emberi Jogok Európai Egyezményének (ECHR) családi élethez fűződő jogra vonatkozó passzusait.

A szigorítások következményeként olyan családok is kitoloncolhatóvá válhatnak, akiknek a gyermekei évek óta brit iskolák diákjai.

Mahmood három új legális beutazási csatornát jelent be: diákok, bizonyos szakemberek, illetve közösségi szponzorációval érkező menekültek számára. Ám ők sem kapnának automatikus letelepedési jogot – státuszuk rendszeres felülvizsgálat alatt állna.