Rendkívüli

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor – videó

Ezt látnia kell!

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

brit belügyminiszter

Durva bejelentést tett a brit belügyminiszter: „Sötét erők gerjesztik a dühöt"

1 órája
Alapjaiban rengetheti meg a brit belpolitikát Shabana Mahmood belügyminiszter szigorú menekültügyi reformcsomagja. A tervek – amelyek a menekültstátusz kétévenkénti felülvizsgálatát, a fellebbezési lehetőségek drasztikus korlátozását és a deportálások felgyorsítását tartalmazzák – a brit kormányon belül is jelentős feszültségeket keltettek. A kabinet több tagja „erős fenntartásokkal” figyeli a tervezetet, és egyesek már lehetséges lemondásról beszélnek.
brit belügyminiszterellenállásreformtervmigráció

Mahmood a The Guardianban megjelent véleménycikkében figyelmeztetett: „sötét erők” igyekeznek a migráció körüli feszültséget gyűlöletté formálni, és ha a kormány nem lép, a közvélemény teljesen elfordulhat a menekültügyi rendszer támogatásától. 

Mahmood
Shabana Mahmood brit belügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP/Raid Necati Aslim)

A brit közéletben egyre élesebb törésvonalat okoz az illegális bevándorlás kérdése, ami – Mahmood saját szavaival – „akár a második generációs bevándorlók, így az ő helyzetét is veszélybe sodorhatja”.

Éles belső tiltakozás a kormányon belül

A belügyi tervezet legvitatottabb eleme a menekültcsaládok deportálásának felgyorsítása és a státuszuk folyamatos, 30 havonkénti felülvizsgálata. Ez gyakorlatilag permanens bizonytalanságban tartaná az érintetteket: a gyerekek bármikor kikerülhetnek az iskolából, a felnőttek pedig nehezebben vállalhatnak munkát, építhetnek egzisztenciát.

A kiszivárgott információk szerint legalább egy miniszter „komolyan mérlegeli” a lemondást, több magas rangú munkatárs pedig „mélységesen aggódik” a gyermekes családokra gyakorolt hatások miatt, különösen azokra az ukrán menekültekre, akik az elmúlt években már teljesen beilleszkedtek a brit társadalomba.

Szankciók Afrikának: vízumtilalommal fenyeget a belügy

Tovább növeli a feszültséget, hogy Mahmood három afrikai ország – Angola, Namíbia és a Kongói Demokratikus Köztársaság – londoni nagykövetségéhez fordult, és ultimátumban közölte: ha nem működnek együtt a kitoloncolásokban, vízumtilalom és fokozatos szankciók várnak rájuk. A belügyminiszter várhatóan hétfőn hivatalosan is bejelenti ezt a kemény diplomáciai lépést.

A jogi rendszer átalakítása: szűkülő jogorvoslat

A reformcsomag részeként a kormány: egy fellebbezésre korlátozná a menedékkérők jogi lehetőségeit, külön eljárásrendet hozna létre a „veszélyes elkövetőknek” és a kilátástalan ügyeknek, szigorítaná a modern rabszolgaságra hivatkozó utolsó pillanatos kérelmek kezelését, valamint átértelmezné az Emberi Jogok Európai Egyezményének (ECHR) családi élethez fűződő jogra vonatkozó passzusait.

A szigorítások következményeként olyan családok is kitoloncolhatóvá válhatnak, akiknek a gyermekei évek óta brit iskolák diákjai.

Mahmood három új legális beutazási csatornát jelent be: diákok, bizonyos szakemberek, illetve közösségi szponzorációval érkező menekültek számára. Ám ők sem kapnának automatikus letelepedési jogot – státuszuk rendszeres felülvizsgálat alatt állna.

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 03: Reform UK leader Nigel Farage holds a press conference at Banking Hall in London, United Kingdom on November 03, 2025. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Nigel Farage, a Reform UK vezetője sajtótájékoztatót tart (Fotó: Anadolu/AFP)

Mahmood terve: politika bizonytalanság, belső feszültségek

Miközben a Munkáspárton belül nő az ellenállás, a konzervatívok jelezték: akár támogatnák is a reformot, ha Mahmood saját pártjával kerül szembe. A Reform UK párt pedig továbbra is az ECHR-ből való kilépést követeli, még radikálisabb intézkedéseket sürgetve.

Mindez azt jelzi, hogy a kormány menekültpolitikája nem pusztán közigazgatási kérdés, hanem a brit politika egyik legforróbb ütközőpontjává vált.

A belügyminiszter szerint Nagy-Britannia „csak akkor lehet igazán nyitott és nagylelkű”, ha „rend és kontroll uralkodik a határokon”. 

 

