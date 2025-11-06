Mamdani veszélyt jelent New York zsidó közösségére

New York város zsidó közösségére veszélyt jelent a frissen megválasztott polgármester. Erről Elliot Cosgrove rabbi beszélt, aki felidézte Zohran Mamdani kétes megnyilvánulásait az elmúlt időszakból – írja a New York Post.

Mamdani több megdöbbentő kijelntést is tett a kampány alatt

Fotó: ALEXI J. ROSENFELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rabbi szerint a zsidó közösség egyértelműen veszélyben van a városban, miután a most megválasztott polgármester ugyan jelezte, hogy szeretné megvédeni a zsidó közösségeket, azonban sorozatosan visszautasította a globális intifádára való felhívás elítélését.

De nem ez volt az egyetlen, a zsidó közösségek számára problémás kijelentése.

A politikus több alkalommal is népirtással vádolta meg Izraelt, valamint kétségbe vonta a zsidó állam legitimitását.

Emellett Mamdani arról is beszélt, hogy amennyiben az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu belép New York területére, úgy azonnal le kell tartóztatni. Ezen kijelentések a rabbi szerint megmutatták, hogy Mamdani valóban veszélyt jelent a zsidó közösségre és arra a politikára is, ami eddig szavatolta a biztonságot.