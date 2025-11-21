Kiakadtak a franciák a vezérkari főnök botrányos kijelentése után

A németek mellet a franciák is egyre magasabb fokozatba kapcsolják a háborús propagandát. Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke a minap egyenesen úgy fogalmazott, hogy a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni. Szerinte a háború itt van a küszöbön.
Ezt azonban úgy tűnik, nem hajlandók lenyelni a franciák. A Mandonról készült felvétel alatt sorjáznak a felháborodott kommentek a közösségi médiában.
Micsoda gonosz barom! Te nagyokos, menj csak előre! A gyerekeim és én nem megyünk!
– írja valaki Prouve me wrong! felhasználónév alatt.
Ezek az emberek téveszmések és démoniak. Ukrajna és Oroszország között nem is kellett volna háborúnak kitörni. A nyugati „demokráciák” vezetőinek alkalmatlansága és téveszméi vezettek a megszálláshoz. Most pedig folytatni akarják a harcokat. Ez elfogadhatatlan
– szól egy másik komment.
Európát a háttérhatalmak egy olyan háborúba vezetik, amelyre nincs szükség. Ez eltereli mindenki figyelmét az EU-ban összeomló gazdaságokról
– vélekedik az After Ford felhasználónév tulajdonosa.
Mások azt kifogásolják, hogy a háborúval riogató politikai és katonai vezetők aligha sietnének saját magukat és a gyerekeiket előtérbe tolni, ha tényleg háborúra kerülne a sor.
Mi lesz az ő gyerekeivel?
– tudakolja philosophy_dr felhasználó.
Kezdje azzal, hogy elküldi a saját gyerekeit, és majd elmondja nekünk, hogy milyen volt. Addig is lefoglalom az utat Ukrajna legújabb, adófizetők által finanszírozott síközpontjába, ahol a gazdag gyerekek élvezhetik az életet, míg a többieket lemészárolják. Kösz, nem
– írja Fit Grandma.
A politikusoknak, különösen Fabiannak készen kell állniuk arra, hogy gyermekeiket bevonják, senki sem küzd a pedofil programjukért
– fogalmaz még élesebben Crazy Days felhasználó.
A fiam félig francia. Hála Istennek, hogy amerikai is. Bárcsak a szemébe nézhetnék ennek a fickónak
– írja Danny OK.
Not so happy Canadian egyenesen a Hamász palesztin terrorszervezettel von párhuzamot.
A gyermekek elvesztéséről szóló kijelentése egyenesen a Hamász kézikönyvéből származik. Praktikusabb szempontból nézve: mikor nyert Franciaország utoljára háborút, hogy ez az ember ennyire magabiztos legyen?
Akad, aki az illegális migrációval hozza összefüggésbe a háborús uszítást.
Azt akarják, hogy a fiatal férfiak Franciaországért haljanak meg… Mindeközben pedig minden nap azon dolgoznak, hogy Franciaországból iszlám országot csináljanak. Szégyenletes
– írja Cartallica.