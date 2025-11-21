Hírlevél

Franciaország

Kiakadtak a franciák a vezérkari főnök botrányos kijelentése után

6 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem tetszik a franciáknak a politikusaikon és katonai vezetőiken eluralkodó háborús pszichózis. Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke kijelentései arról, hogy az európaiaknak fel kell készülniük gyermekeik elvesztésére az Oroszország elleni háborúban dühödt hozzászólásokat váltottak ki a közösségi médiában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
FranciaországOroszországháború

A németek mellet a franciák is egyre magasabb fokozatba kapcsolják a háborús propagandát. Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke a minap egyenesen úgy fogalmazott, hogy a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni. Szerinte a háború itt van a küszöbön.

Fabien Mandon kijelentései felháborították a franciákat
Fabien Mandon kijelentései felháborították a franciákat (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Ezt azonban úgy tűnik, nem hajlandók lenyelni a franciák. A Mandonról készült felvétel alatt sorjáznak a felháborodott kommentek a közösségi médiában.

Micsoda gonosz barom! Te nagyokos, menj csak előre! A gyerekeim és én nem megyünk!

– írja valaki Prouve me wrong! felhasználónév alatt.

Ezek az emberek téveszmések és démoniak. Ukrajna és Oroszország között nem is kellett volna háborúnak kitörni. A nyugati „demokráciák” vezetőinek alkalmatlansága és téveszméi vezettek a megszálláshoz. Most pedig folytatni akarják a harcokat. Ez elfogadhatatlan

– szól egy másik komment.

Európát a háttérhatalmak egy olyan háborúba vezetik, amelyre nincs szükség. Ez eltereli mindenki figyelmét az EU-ban összeomló gazdaságokról

– vélekedik az After Ford felhasználónév tulajdonosa.

Mások azt kifogásolják, hogy a háborúval riogató politikai és katonai vezetők aligha sietnének saját magukat és a gyerekeiket előtérbe tolni, ha tényleg háborúra kerülne a sor.

Mi lesz az ő gyerekeivel?

– tudakolja philosophy_dr felhasználó.

Kezdje azzal, hogy elküldi a saját gyerekeit, és majd elmondja nekünk, hogy milyen volt. Addig is lefoglalom az utat Ukrajna legújabb, adófizetők által finanszírozott síközpontjába, ahol a gazdag gyerekek élvezhetik az életet, míg a többieket lemészárolják. Kösz, nem

– írja Fit Grandma.

A politikusoknak, különösen Fabiannak készen kell állniuk arra, hogy gyermekeiket bevonják, senki sem küzd a pedofil programjukért

– fogalmaz még élesebben Crazy Days felhasználó.

A fiam félig francia. Hála Istennek, hogy amerikai is. Bárcsak a szemébe nézhetnék ennek a fickónak

– írja Danny OK.

Not so happy Canadian egyenesen a Hamász palesztin terrorszervezettel von párhuzamot.

A gyermekek elvesztéséről szóló kijelentése egyenesen a Hamász kézikönyvéből származik. Praktikusabb szempontból nézve: mikor nyert Franciaország utoljára háborút, hogy ez az ember ennyire magabiztos legyen?

Akad, aki az illegális migrációval hozza összefüggésbe a háborús uszítást.

Azt akarják, hogy a fiatal férfiak Franciaországért haljanak meg… Mindeközben pedig minden nap azon dolgoznak, hogy Franciaországból iszlám országot csináljanak. Szégyenletes

– írja Cartallica.

 

