Kiakadtak a franciák a vezérkari főnök botrányos kijelentése után

A németek mellet a franciák is egyre magasabb fokozatba kapcsolják a háborús propagandát. Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke a minap egyenesen úgy fogalmazott, hogy a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni. Szerinte a háború itt van a küszöbön.

Ezt azonban úgy tűnik, nem hajlandók lenyelni a franciák. A Mandonról készült felvétel alatt sorjáznak a felháborodott kommentek a közösségi médiában.

Micsoda gonosz barom! Te nagyokos, menj csak előre! A gyerekeim és én nem megyünk!

Tu parle d’un méchant cave !



Toi le grand va s’y en avant



Ezek az emberek téveszmések és démoniak. Ukrajna és Oroszország között nem is kellett volna háborúnak kitörni. A nyugati „demokráciák” vezetőinek alkalmatlansága és téveszméi vezettek a megszálláshoz. Most pedig folytatni akarják a harcokat. Ez elfogadhatatlan

Európát a háttérhatalmak egy olyan háborúba vezetik, amelyre nincs szükség. Ez eltereli mindenki figyelmét az EU-ban összeomló gazdaságokról

Europes being led by its handlers into a war that doesn't need to happen.



Mások azt kifogásolják, hogy a háborúval riogató politikai és katonai vezetők aligha sietnének saját magukat és a gyerekeiket előtérbe tolni, ha tényleg háborúra kerülne a sor.

Mi lesz az ő gyerekeivel?

Kezdje azzal, hogy elküldi a saját gyerekeit, és majd elmondja nekünk, hogy milyen volt. Addig is lefoglalom az utat Ukrajna legújabb, adófizetők által finanszírozott síközpontjába, ahol a gazdag gyerekek élvezhetik az életet, míg a többieket lemészárolják. Kösz, nem

A politikusoknak, különösen Fabiannak készen kell állniuk arra, hogy gyermekeiket bevonják, senki sem küzd a pedofil programjukért

A fiam félig francia. Hála Istennek, hogy amerikai is. Bárcsak a szemébe nézhetnék ennek a fickónak

My son is half French.

Thank God he is also American.

Not so happy Canadian egyenesen a Hamász palesztin terrorszervezettel von párhuzamot.

A gyermekek elvesztéséről szóló kijelentése egyenesen a Hamász kézikönyvéből származik. Praktikusabb szempontból nézve: mikor nyert Franciaország utoljára háborút, hogy ez az ember ennyire magabiztos legyen?