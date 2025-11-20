Már a Nyugat szerint is változnia kell a korrupt Zelenszkij-rezsimnek

A velejéig megrázta az ukrán társadalmat a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legbelsőbb köreiig érő korrupciós botrány. Az ukrán korrupcióellenes hatóság, a NABU sokkoló bizonyítékokat tárt a nyilvánosság elé azzal kapcsolatban, hogy az államfő közeli barátait is magában foglaló korrupciós hálózat mintegy százmillió dollárnyi kenőpénzt vett ki az ukrán állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom szerződéseiből.

Zelenszkijnek a korrupciós botrány után Andrij Jermakot is el kellene távolítania, hogy helyreállítsa a megingott bizalmat (Fotó: NurPhoto via AFP)

A vádak szerint a korrupt kifizetések egy része olyan munkálatokért történt, amelyek az áramszolgáltató létesítmények orosz drón- és rakétatámadások elleni védelmét szolgálták volna. Ez különösen felháborító annak fényében, hogy az ukrán lakosság ismét egy fűtés és villany nélküli télnek néz elébe, miközben a fronton harcoló katonák nap mint nap az életüket kockáztatják – mutat rá a Financial Times.

A lap szerint Zelenszkij a botrány kirobbanása után azonnal cselekedett: lemondásra szólította fel az energia- és igazságügyi minisztereket (az utóbbi, Herman Haluscsenko korábban az energetikai tárcát vezette), valamint szankciókat rendelt el barátja és korábbi üzlettársa, Timur Mindics ellen, akit a sikkasztási rendszer kitervelőjének és központi figurájának tartanak.

Mindics órákkal azelőtt hagyta el az országot, hogy a korrupcióellenes nyomozók házkutatást tartottak volna otthonában.

Az elnök lépései azonban nem bizonyultak elegendőnek a közvélemény és a politikai elit haragjának lecsillapítására, sokan ugyanis eltussolási kísérletet sejtenek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy júliusban Zelenszkij megpróbálta korlátozni a korrupcióellenes szervek, a NABU és a SZAPO függetlenségét, ami heves tiltakozást váltott ki mind belföldön, mind a nyugati partnerek körében. A felháborodás hatására az áterőltetett törvényt néhány nappal később visszavonták.

A Financial Times is elismeri, hogy a háború „új lehetőségeket teremtettek a korrupció számára”. Zelenszkij hatalmának központosítása és a lojalitás túlzott jutalmazása a kompetencia rovására tovább súlyosbította a helyzetet.

Az ukrán elnök most válaszút elé került. A közvélemény és a nemzetközi közösség bizalmának helyreállításához gyökeres változtatásokra van szükség a kormányzás módjában – hívja fel a figyelmet a lap.

Zelenszkij csak akkor kezelheti a válságot, ha átalakítja a kormányzást: meg kell nyitnia a rendszert hozzáértő reformerek és konstruktív ellenzék előtt, rendeznie kell viszonyát a független médiumokkal, és el kell távolítania a visszaélésekhez köthető belső köreit – különösen Andrij Jermakot, akit a NABU által nyilvánosságra hozott felvételeken csak Ali Baba álnéven emlegetnek.

Eközben Ukrajna katonailag egyre nehezebb helyzetbe kerül, folyamatosan nyugati támogatásra szorul ahhoz is, hogy az államcsődöt elkerülje, így Zelenszkij helyzetén csak tovább rontana, ha hagyja, hogy erősödjön a vele szembeni bizalmatlanság.