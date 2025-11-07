Megszűnik a globalista rádióadás Magyarországon

Leállítják a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) magyar nyelvű szolgáltatásának, a Szabad Európának a finanszírozását – jelentette be Kari Lake, az Egyesült Államok Globális Média Ügynökségének (USAGM) megbízott vezetője – számol be róla a Newsmax amerikai hírtelevízió.

Kari Lake szerint Magyarország destabilizálása lehetett a Szabad Európa célja (Fotó: AFP)

Nem szabad az adófizetők pénzéből olyan programokat támogatni, amelyek kritizálják az Egyesült Államok NATO-szövetségeseit

– hangsúlyozta Lake a hírcsatornának adott interjúban.

Az amerikai adófizetők dollármilliókat költenek olyan rádióműsorokra, amelyek nemcsak a magyar népet, hanem az országban zajló nemzeti mozgalmat is bírálják

– fogalmazott a USAGM megbízott vezetője, aki egyúttal annak a véleményének is hangot adott, hogy a Szabad Európa valójában Magyarország destabilizálását célozta.

The Globalists are more than welcome to hate our ally Viktor Orbán.



What they are not entitled to is the use of YOUR money to destabilize the Hungarian regime via taxpayer-funded programming on Szabad Európa.



We’re putting a stop to that.https://t.co/vCb3I4Vbc1 — Kari Lake (@KariLake) November 7, 2025

A Szabad Európa mint magyar nyelvű szolgáltatás 2020-ban vált az RFE/RL részévé, és azóta rendszeresen kritizálta a magyar kormány politikáját. Márpedig Kari Lake szerint ez nem felel meg az Egyesült Államok külpolitikai érdekeinek és céljainak.

Az amerikai adófizetők pénzét nem szabadna egy olyan rádióprogram finanszírozására fordítani, amely egy NATO-szövetségest támad. A globalisták gyűlölik Orbán Viktor miniszterelnököt, de ez nem indok arra, hogy közpénzből kritizáljuk őt

– emelte ki a vezető.

A Szabad Európa műsorai aláásták Donald Trump amerikai elnök külpolitikai törekvéseit azzal, hogy a magyar kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt kritizálták – hangsúlyozta Kari Lake egy a Kongresszusnak írt levélben. Az Egyesült Államok Globális Média Ügynöksége megszünteti a szövetséges NATO-partnereket célzó tartalmak fejlesztését és terjesztését is – olvasható a dokumentumban.