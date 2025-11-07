Orbán Viktor Washingtonba utazott és Melania Trumpot elképesztő megtiszteltetés érte

Melania Trumpot, az Egyesült Államok first ladyjét választották meg a Fox Nation „Az év hazafija” (Patriot of the Year) díj idei kitüntetettjének. A díjátadót a televíziós csatorna hetedik alkalommal rendezte meg a New York állambeli Brookville-ben csütörtök este, ahol minden évben olyan embereket tüntetnek ki, akik kivételes módon szolgálják közösségüket és hazájukat, írja a Fox News.

Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje átveszi az Év Patrióta díjat a 2025-ös Fox Nation Patriot Awards díjátadón (Fotó: AFP/Roy Rochlin)

A második ciklusát töltő first lady elsősorban a gyermekekért végzett nemzetközi érdekképviseletével vívta ki az elismerést. Az elmúlt hónapokban Melania Trump több alkalommal szólalt fel az ukrán gyerekek oroszországi helyzetéről, és személyes diplomáciai erőfeszítései is eredményesek voltak: nyolc ukrán gyermek térhetett vissza családjához Oroszországból.

Introducing your 'Patriot of the Year': First Lady @MELANIATRUMP.



See her honored at the Patriot Awards — Thursday 8p ET, only on Fox Nation. pic.twitter.com/WaL9gzvt5t — Fox Nation (@foxnation) November 4, 2025

Melania Trump: Az álmodozók és újítók az amerikai civilizáció szíve

A díjátvételkor Melania Trump hangsúlyozta: az Egyesült Államok ereje a kreatív, bátor emberekben rejlik.

Tisztelet illeti azokat az amerikai álmodozókat és újítókat, akik mernek másképp gondolkodni. Ők a civilizációnk szíve és lelke

– mondta beszédében a first lady.

A „Patriot of the Year” díjat Melania egy évvel azután vehette át, hogy férje, Donald Trump elnök 2024-es választási győzelme után kapott tiszteletbeli elismerést ugyanazon az eseményen.

Gyermekvédelem és diplomácia kéz a kézben

Melania Trump az elmúlt évben egyre aktívabban vállalt szerepet a nemzetközi gyermekvédelemben. Saját közbenjárása nyomán jött létre az a diplomáciai párbeszéd, amelynek során Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásai segítették elő több ukrán gyermek hazatérését.

A „békelevelet”, amelyet Melania Trump személyesen írt az orosz elnöknek, az amerikai elnök az augusztusi alaszkai csúcstalálkozón adta át. Hamarosan az ukrán first lady is köszönetet mondott neki egy levélben, amelyet Volodimir Zelenszkij vitt el a Fehér Házba.

Emellett Melania Trump az online gyermekvédelem egyik leghangosabb szószólója. A first lady májusban jelentette be azt is, hogy a Trump-adminisztráció 2026-os költségvetésében 25 millió dolláros keretet különítettek el azoknak a fiataloknak a támogatására, akik nevelőszülői rendszerből kerülnek ki.

Ez a program biztosítja, hogy a nevelőotthonból kikerülő fiatalok biztonságban és önállóan kezdhessék el felnőtt életüket – mondta a Fehér Ház közleményében.

Hazafiság és szolgálat: az amerikai értékek ünnepe

A Fox Nation Patriot Awards 2019-es indulása óta az egyik legnépszerűbb amerikai díjátadóvá vált, amely az egységet, a szolgálatot és a hazaszeretetet ünnepli. Az idei rendezvényen több kategóriában is osztottak elismeréseket, köztük a „Fiatal hazafi”, a „Hősiesség” és a „Szolgálatért” díjakat.