Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Így aláznák meg Zelenszkijt mindenki szeme láttára

Kecskemét

Megnyitja első magyarországi kutatás-fejlesztési központját a Mercedes + videó

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Ez itt a Mercedes és Magyarország szövetségének egy újabb jelentős eredménye, ami úgy szól, hogy a Mercedes létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját” – közölte bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Kecskeméten megvalósuló, több tízmilliárd forintos beruházás a magyar mérnöki tudás elismerése, amelyhez a kormány 4,3 milliárd forintos támogatást biztosít. A központban a jövő elektromos autóinak prototípusait és szoftvereit fejlesztik majd, a Mercedes döntése pedig – Szijjártó szerint – a magyar gazdaság dimenzióváltásának újabb bizonyítéka.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KecskemétSzijjártó PétergazdaságkülügyminiszterMercedes

„Ez itt a Mercedes és Magyarország szövetségének egy újabb jelentős eredménye, ami úgy szól, hogy a Mercedes létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját” – írta bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

A Mercedes ezen döntése egy óriási elismerés a magyar mérnöki szaktudás iránt – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter
A Mercedes ezen döntése egy óriási elismerés a magyar mérnöki szaktudás iránt – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter Fotó: Facebook

Ezen döntés nyomán itt, Kecskeméten a prototípusok tesztelése kezdődik meg, ami azt jelenti, hogy magyarországi mérnökök és szaktudás fognak szerepet játszani a Mercedes prototípus tesztelési tevékenységében.  A járműfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztési szakaszába kapcsolódnak be az itt dolgozó mérnökök...

 – tette hozzá.

„A Mercedes létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját. A magyar gazdaságstratégiának célkitűzése, hogy segítsük elő a magyar gazdaság dimenzióváltását, a korábbi erőteljes iparosítási politikából lépjünk át abba a korszakba, amikor már nem csak a termelési, hanem a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások is egyre inkább megjelennek” – hangsúlyozta a külügyminiszter egy videóban. 

Most a Mercedesszel kötött szövetségünk egy fontos pillére ezen stratégia sikeres végrehajtásának. A Mercedes első magyarországi kutatás-fejlesztési központja egy több tízmilliárd forintos beruházás keretében jön létre, amelyhez a magyar kormány 4,3 milliárd forintos támogatást biztosít. Mindazt, amit kifejlesztenek az új elektromos platformokra épülő autóknál a Mercedes alkalmazni fog. Ez a döntése a Mercedesnek egy óriási elismerése a magyar mérnöki szaktudásnak, mert a Mercedes ezt a döntését nem ilyen zsákbamacskaként hozta, hanem a hosszú magyarországi jelenlétre és tapasztalatra támaszkodva

 – zárta.

Kénytelen volt elismerni a Kyiv Post: Orbán Viktor mindent megszerzett, amit akart
Szijjártó Péter fontos bejelentésre készül
„Orbánnak igaza volt” – Trump üzent Brüsszelnek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!