Megnyitja első magyarországi kutatás-fejlesztési központját a Mercedes + videó

„Ez itt a Mercedes és Magyarország szövetségének egy újabb jelentős eredménye, ami úgy szól, hogy a Mercedes létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját” – írta bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Mercedes ezen döntése egy óriási elismerés a magyar mérnöki szaktudás iránt – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter Fotó: Facebook

Ezen döntés nyomán itt, Kecskeméten a prototípusok tesztelése kezdődik meg, ami azt jelenti, hogy magyarországi mérnökök és szaktudás fognak szerepet játszani a Mercedes prototípus tesztelési tevékenységében. A járműfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztési szakaszába kapcsolódnak be az itt dolgozó mérnökök...

– tette hozzá.

„A Mercedes létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját. A magyar gazdaságstratégiának célkitűzése, hogy segítsük elő a magyar gazdaság dimenzióváltását, a korábbi erőteljes iparosítási politikából lépjünk át abba a korszakba, amikor már nem csak a termelési, hanem a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások is egyre inkább megjelennek” – hangsúlyozta a külügyminiszter egy videóban.

Most a Mercedesszel kötött szövetségünk egy fontos pillére ezen stratégia sikeres végrehajtásának. A Mercedes első magyarországi kutatás-fejlesztési központja egy több tízmilliárd forintos beruházás keretében jön létre, amelyhez a magyar kormány 4,3 milliárd forintos támogatást biztosít. Mindazt, amit kifejlesztenek az új elektromos platformokra épülő autóknál a Mercedes alkalmazni fog. Ez a döntése a Mercedesnek egy óriási elismerése a magyar mérnöki szaktudásnak, mert a Mercedes ezt a döntését nem ilyen zsákbamacskaként hozta, hanem a hosszú magyarországi jelenlétre és tapasztalatra támaszkodva

– zárta.