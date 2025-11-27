Ezt látnia kell! Meglepő dolgok derültek ki a washingtoni merénylet elkövetőjéről

Joe Biden kormányának programjával érkezett az Egyesült Államokba Rahmanullah Lakan, aki szerdán a Nemzeti Gárda két tagjára lőtt rá a fővárosban. A merénylet elkövetésével vádolt afgán férfi a hírek szerint korábban a Kandahárban is szolgált amerikai katonák mellett – írja a CNN.

A merénylet elkövetőjének hátterét még vizsgálják

Habár egyelőre kevés tényleges információ áll rendelkezésre, azonban mint arról lapunk is beszámolt, egy férfi szerdán tüzet nyitott a Nemzeti Gárda tagjaira, alig néhány utcára a Fehér Háztól. A támadásban két katona súlyosan megsérült, az ő életükért az orvosok továbbra is küzdenek.

A támadó lelőtték, azonban a hírek szerint az ő sérülései nem életveszélyesek.

Később a hatóság nyilvánosságra hozta, hogy a támadót Rahmanullah Lakanként azonosították. Kristi Noem belbiztonsági miniszter az afgán férfi kapcsán elárulta: az Allies Welcome hadművelet kereteiben érkezett az országba. A programot még a Biden–adminisztráció indította, miután az Egyesült Államok kivonult Afganisztánból 2021-ben. Az elhíresült kivonulás ugyanis rengeteg afgánt hagyott hátra, akik segítették az Egyesült Államokat, így a tálibok visszatérésével veszélybe kerültek.

Számukra biztosított különleges előjogok közé tartozott, hogy beléphettek az országba és két évig ott is tartózkodhattak.

Rahmanullah Lakan a sajtóértesülések szerint ezen program keretében érkezett, sőt, egyes hírek arról szóltak, hogy Kandahárban amerikai katonákkal együtt szolgált. Ezt azonban eddig hivatalosan senki nem erősítette meg. A nyomozó hatóságok közlése szerint a férfi háttere, indítéka és esetleges kapcsolatait már vizsgálják. Egyelőre azonban úgy tűnik a férfi egyedül cselekedett.