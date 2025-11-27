Ezt látnia kell! Meglepő dolgok derültek ki a washingtoni merénylet elkövetőjéről

Hírlevél

Rahmanullah Lakanwalként azonosították azt a férfit, aki szerdán rálőtt a Nemzeti Gárda két tagjára. A merénylet elkövetésével gyanúsított afgán bevándorló férfi egy olyan programmal érkezett az országba, amit még Joe Biden elnöksége idején indítottak.
Washingtonmerényletbiden kormányzat

Joe Biden kormányának programjával érkezett az Egyesült Államokba Rahmanullah Lakan, aki szerdán a Nemzeti Gárda két tagjára lőtt rá a fővárosban. A merénylet elkövetésével vádolt afgán férfi a hírek szerint korábban a Kandahárban is szolgált amerikai katonák mellett – írja a CNN.  

A merénylet elkövetőjének hátterét még vizsgálják
A merénylet elkövetőjének hátterét még vizsgálják 
Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

Habár egyelőre kevés tényleges információ áll rendelkezésre, azonban mint arról lapunk is beszámolt, egy férfi szerdán tüzet nyitott a Nemzeti Gárda tagjaira, alig néhány utcára a Fehér Háztól. A támadásban két katona súlyosan megsérült, az ő életükért az orvosok továbbra is küzdenek. 

A támadó lelőtték, azonban a hírek szerint az ő sérülései nem életveszélyesek. 

Később a hatóság nyilvánosságra hozta, hogy a támadót Rahmanullah Lakanként azonosították. Kristi Noem belbiztonsági miniszter az afgán férfi kapcsán elárulta: az Allies Welcome hadművelet kereteiben érkezett az országba. A programot még a Biden–adminisztráció indította, miután az Egyesült Államok kivonult Afganisztánból 2021-ben. Az elhíresült kivonulás ugyanis rengeteg afgánt hagyott hátra, akik segítették az Egyesült Államokat, így a tálibok visszatérésével veszélybe kerültek. 

Számukra biztosított különleges előjogok közé tartozott, hogy beléphettek az országba és két évig ott is tartózkodhattak. 

Rahmanullah Lakan a sajtóértesülések szerint ezen program keretében érkezett, sőt, egyes hírek arról szóltak, hogy Kandahárban amerikai katonákkal együtt szolgált. Ezt azonban eddig hivatalosan senki nem erősítette meg. A nyomozó hatóságok közlése szerint a férfi háttere, indítéka és esetleges kapcsolatait már vizsgálják. Egyelőre azonban úgy tűnik a férfi egyedül cselekedett. 

 

 

