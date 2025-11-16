Tüntetők és rendőrök csaptak össze Mexikóvárosban, több mint százan megsérültek

Mexikóvárost szombaton erőszakba torkolló kormányellenes tiltakozás rázta meg: fiatalok és civil szervezetek ezrei vonultak utcára, keményebb fellépést követelve az erőszakos bűnbandákkal és a drogkartellekkel szemben – jelentették nemzetközi hírügynökségek. A demonstrálók Claudia Sheinbaum elnök kabinetjét is felelőssé tették, szerintük ugyanis a kormány képtelen gátat szabni a kartellek térnyerésének.

A mexikóvárosi rendőrség adatai alapján legalább 120 ember sérült meg Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

A mexikóvárosi rendőrség adatai alapján legalább 120 ember sérült meg, köztük mintegy 100 rendőr. A biztonsági erők könnygázt vetettek be, miután a tüntetők lerombolták a Nemzeti Palota körüli biztonsági korlátok egy részét, ahol az elnök is tartózkodni szokott.

Pablo Vázquez, a főváros biztonsági főnöke közölte: húsz embert tartóztattak le rablás és testi sértés gyanújával.

A megmozdulás szervezésében jelentős szerepet játszottak Z generációs ifjúsági csoportok, és sok résztvevő egy egysoros, erős üzenetet hordozó transzparenst tartott a magasba:

Mindannyian Carlos Manzo vagyunk.

Carlos Manzót november 1-jén lőtték le egy halottak napi eseményen. A polgármester nyíltan szembeszállt a városát rettegésben tartó kartellekkel, és következetesen sürgette, hogy az állam keményebben lépjen fel a fegyveres bűnszervezetek ellen. Több tüntető cowboykalapot viselt, így tisztelegve emléke előtt.

Sheinbaum hivatalba lépésének első évében 70 százalék feletti támogatottsággal rendelkezik, és eredményeket ért el a fentanilkereskedelem visszaszorításában, ami Donald Trump amerikai elnök számára is kiemelt kérdés. Ugyanakkor továbbra is bírálatok érik, amiért a kartellerőszak nem csökken, sőt egyes térségekben tovább romlik a helyzet.

A nemzetközi diplomáciai feszültségek is erősödtek: Peru kongresszusa nemrég persona non gratának nyilvánította a mexikói elnököt, miután Mexikó menedéket adott egy puccskísérlettel vádolt volt perui miniszterelnöknek.