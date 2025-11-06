A holland és a belga miniszterek Brüsszelt sürgetik: lépjen fel a migrációs szabályokat megszegő országok ellen. Szerintük a migrációs válság kezeléséhez elengedhetetlen, hogy az uniós Migrációs és Menekültügyi Paktumot minden tagállam maradéktalanul végrehajtsa. Úgy fogalmaztak: a közös felelősség és szolidaritás csak akkor működik, ha minden ország betartja a szabályokat. Felszólították az Európai Bizottságot, hogy tegyen rendet a dublini rendszer működésében, és 2026 júniusáig dolgozzon ki konkrét, számon kérhető tervet a tagállamok számára. A miniszterek szerint azok az országok, amelyek nem teljesítik kötelezettségeiket, nem részesülhetnek az uniós szolidaritás előnyeiből – olvasható a Migrációs és Menekültügyi Paktumról és a Szolidaritási Mechanizmus végrehajtásáról szóló közös levélben.

Hollandia és Belgium egyre nehezebben bírja a migrációs terheket Fotó: AFP

Brüsszelt sürgetik: lépjen fel a migrációs szabályokat megszegő országok ellen

A belga és a holland kormány szerint a hozzájuk érkező migránsok túlnyomó többsége nem regisztrált, illetve szabálytalan módon lép be az országba. A Schengen Barometer+ adataira hivatkozva azt írják a levélben, hogy a menedékkérelmek legalább 60 százaléka másodlagos mozgásokból – vagyis más uniós tagállamokon keresztül történő továbbvándorlásból – származik.

A magas számok komoly nyomást gyakorolnak mindkét ország befogadó- és menekültügyi rendszerére, amelyek már a kapacitásaik határán működnek.

Mivel Hollandia és Belgium sűrűn lakott országok, a nagyszámú érkező további terhet ró az amúgy is túlterhelt közszolgáltatásokra, különösen az egészségügyre, az oktatásra és a lakhatásra.

A helyzet rendezéséhez a két kormány szerint elengedhetetlen az Európai Migrációs és Menekültügyi Paktum teljes körű végrehajtása, amely a tagállamok közötti felelősség- és szolidaritásmegosztáson alapul. A dokumentum szerint ezt az egyensúlyt minden végrehajtási szakaszban meg kell őrizni, mert ez biztosítja a politikai támogatást az uniós országok részéről.