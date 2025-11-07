Brit börtönbotrány: újabb migránsbűnöző tűnt el – a közbiztonság a nullán

A közbiztonság „veszélyben van”, mert egyre több fogvatartottat küldenek minimális biztonsági intézkedésekkel rendelkező börtönökbe – figyelmeztetett Mark Drury, miközben újabb hajtóvadászat indult egy migránsbűnöző után. Mark Drury – aki a Börtönigazgatók Szövetségének nyílt börtönökért felelős képviselőjeként nyilatkozott – a Sky News-nak elmondta, hogy azokban a nyílt börtönökben, amelyekből „sok éven át” nem tapasztaltak szökéseket, most „hirtelen” megnövekedett esetszámot regisztrálnak.

A migránsok 24-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek börtönbe az Egyesült Királyságban, mint a brit állampolgárok Fotó: AFP

Újabb bűnöző migránst engedtek véletlenül szabadon a brit hatóságok

A héten ráadásul a brit igazságszolgáltatási rendszer újabb súlyos hibát követett el: a londoni Wandsworth börtönből tévedésből szabadon engedtek egy algériai származású szexuális bűnelkövetőt. Az eset nem egyedülálló, hiszen alig két héttel ezelőtt egy hasonló incidens történt, amikor Hadush Kebatut, egy etióp migránst engedtek ki tévedésből a chelmsfordi börtönből. Ola Abimbola egy külföldi állampolgárságú elkövető, aki még mindig nem tért vissza a HMP Ford börtönbe – a sussexi rendőrség partnereikkel együttműködve keresi őt.

Egy túlélő nő tiltakozik

Natalie Queiroz számára, akit volt partnere 24 alkalommal megszúrt, miközben nyolc hónapos terhes volt közös gyermekükkel, a mostani figyelmeztetések különösen aggasztóak. A nő minden létfontosságú szervében súlyos sérüléseket szenvedett, miközben a kés mindössze két milliméterrel kerülte el a születendő babáját.

Senki sem számított arra, hogy bármelyikünk is túléli

– mondta a Sky Newsnak. Támadója, Babur Raja, 18 év börtönbüntetést kapott gyilkossági kísérlet miatt. Queirozt azonban nemrég arról tájékoztatták, hogy a férfit a tervezettnél négy évvel korábban áthelyezik egy nyílt börtönbe.

Bármelyik napon eljöhet az idő, amikor az exem, aki ezt a leírhatatlan borzalmat tette velem, szabadabban mozoghat, mint valaha

– mondta megrendülten.

Mi az a nyílt börtön?

A nyílt börtönök – más néven D kategóriás intézmények – minimális biztonsági intézkedésekkel működnek, és hagyományosan azoknak a foglyoknak a felkészítésére szolgálnak, akik büntetésük végéhez közelednek, mielőtt visszatérnek a társadalomba. A magasabb biztonsági fokozatú börtönök túlzsúfoltsága miatt azonban egyre több elítélt kerülhet át már a büntetésük korábbi szakaszában ezekbe az intézményekbe.

Ez nem helyes, ijesztő, és igazságtalannak is érzem

– mondta Queiroz.