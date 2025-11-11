Az Egyesült Királyságban a Zöldek több migránst akarnak – csak nem az ő körzetükbe

Zack Polanski, a Zöld Párt vezetője a bevándorlásban látja az Egyesült Királyság jövőjét. Pártja legutóbbi választási programjában még a legális migráció korlátozását célzó intézkedéseket is eltörölné – például a házastársakra vonatkozó minimumjövedelmi követelményt vagy a közpénzekhez való hozzáférés tilalmát.

Zack Polanski, a Zöld Párt vezetője támogatja a migránsokat, ha nem az ő körzetéről van szó Fotó: ALYAS TAYFUN SALCA / ANADOLU

A program szerint a menedékkérők már azelőtt dolgozhatnának, hogy kérelmüket elbírálnák. Az elgondolás radikális és „nagylelkű”, de a valóságban komoly társadalmi feszültségeket szülne.

Tiltakozás, ha a migránsok a szomszédba költöznek

A The Telegraph szerint a párt egyik képviselője, Rachel Millward – aki a Wealden kerületi tanács alelnöke – máris tiltakozott, amikor a brit belügyminisztérium 600 férfi menedékkérő áthelyezését tervezte egy korábbi katonai laktanyába a körzetében.

Alapvető fontosságú, hogy megváltoztassák a döntésüket

– írta közös levélben a helyi liberális demokrata vezetővel. A helyzet rávilágít: a Zöldek elvben támogatják a migrációt, de a gyakorlatban nem szeretnék, ha annak hatásait a saját választóik éreznék meg először.

Lakhatási válság és politikai képmutatás

Nagy-Britanniában már most is lakhatási válság van, sok fiatal számára elérhetetlen az első otthon. A kormány messze van attól, hogy teljesítse az 1,5 millió új lakás építésére tett ígéretét, miközben a bérleti piac is szűkül.

Mindez nem zavarja a Zöldeket, akik továbbra is a „menekülteket szívesen látunk” kampányokat erősítik, anélkül, hogy választ adnának arra, hová költözzenek az újonnan érkezők.

„Új politika” – régi képmutatással

A lap elemzése szerint a Zöldek úgy próbálnak „új politikát” hirdetni, hogy elutasítják a kompromisszumokat és a felelősséget. A nyilvánosság előtt kedvességről és együttérzésről beszélnek, de ha konkrét döntésekről van szó, rögtön elutasítóvá válnak. Tom Harris újságíró szerint nem várható tőlük korrekt beszéd.

Az elmúlt hetekben sorozatosan kerültek napvilágra hírek arról, hogy a brit büntetés-végrehajtási rendszer súlyos működési zavarokkal küzd. A legfrissebb eset egy algériai származású szexuális bűnelkövető téves szabadon bocsátása, ami ismét rávilágított a rendszer mély problémáira és az illegális bevándorlás kezelésének hiányosságaira Nagy-Britannia politikai életében.