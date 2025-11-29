Szíriai és iraki migránsok szálltak meg egy grazi társasházat

Grazban hatalmas botrány robbant ki, miután kiderült, hogy egy társasház pincéjében titokban működő mecsetben nyíltan zsidóellenes, erőszakra buzdító prédikációk hangzottak el. A „Masjid al Ihsan” nevű imatermet egy társasház alagsori raktárhelyiségében alakították ki, bármiféle engedély nélkül. A hatóságok már nyomoznak – írja az Exxpress.

Szíriai és iraki migránsok voltak főként a vendégei egy illegális imahelynek Grazban

Fotó: NASIR KACHROO / NurPhoto

A környék lakói megrémültek, gyors intézkedést és a mecset azonnal felszámolását követelik.

A pincében működő imahelyet sokáig senki nem vette észre, a szomszédok csak arra lettek figyelmesek, hogy egyre gyakrabban jelennek meg hosszú szakállú férfiak a társasházban. Mint kiderült, 5 és 22 óra között volt nyitva a mecset és azt főként szíriai és iraki menedékkérők látogatták.

Helyi lapinformációk szerint a mecset szalafista irányultságot követ, vagyis az iszlám ultrakonzervatív ágának megfelelően működött. A prédikációk német és arab nyelven is elérhetők voltak online. Míg a német beszédek nem mutattak különösebb radikalizmust, az arab nyelvű szónoklatokban nyíltan gyűlöletet szítottak: elhangzott például, hogy „a zsidók Isten legszennyesebb teremtményei”, valamint az is, hogy „Allah ölje meg a cionistákat”. A hatóságok nem vártak sokat, a két vallási vezető ellen felbujtás miatt indult eljárás – amit a grazi ügyészség is megerősített.

A helyiség tulajdonosa elmondta, hogy az raktárként volt bérbe adva és nem tudott róla, hogy mecsetként használják.

A környéken lakók döbbenten állnak a történtek előtt.

