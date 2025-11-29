Egy osztrák ügyvéd kifakadt, miután a bíróság felmentett egy migránsbandát

Új bűnözőtípus jelent meg Ausztriában: a migránsbandák, akiket a jogállam még nem tud besorolni. Tíz fiú állítólag hónapokon át követett el a szexuális bántalmazást egy nő, Anna ellen – szeptemberben azonban a bécsi bíróságon felmentették őket. Most egy új tanú került elő az ügyben, aki megerősítette a sértett vallomását – írja az Exxpress.

Fotó: GASPARD FLAMAND / AFP

A neves ügyvéd, Sascha Flatz riadót fúj:

Ha nem védjük meg a határokat, Európa 30 év múlva nem fog már létezni.”

Flatz számára világossá vált, hogy más hozzáállású politikusokra van szükség – és biztosan nem Ursula von der Leyenre az EU élén. Az ügyvéd elmondta, hogy az ügyfeleinek körülbelül 80 százaléka migráns, és sokan maguk mondják:

Olyanokat küldenek ide (Ausztriába) a hazánkból, akiket ott senki sem akar. Miért engeditek be őket?”

Az új bűnözőtípus – a migránsbandák – tíz évvel ezelőtt még nem léteztek Ausztriában – hangsúlyozta az ügyvéd. Kitért egy bírósági ügyére, ami az egész országot megrázta: ügyfele, az akkor 13 éves Anna tíz fiatalt vádolt azzal, hogy hónapokon át egy hotelszobában szexuálisan bántalmazták és mobiltelefonos felvételekkel zsarolták.

Szeptemberben megszületett a bírósági ítélet

Minden gyanúsítottat felmentettek. A bíróság nem hitt Annának, és az első kihallgatás ellentmondásaira hivatkoztak. Azóta további áldozatok kerültek elő, köztük „Lily” (álnevén), egy kiskorú lány Kamerunból. Szinte azonos elkövetési mintát ír le, és arról számol be, hogy ugyanazok a fiúk fenyegették, verték és szexuálisan zaklatták, mint Annát is. Emellett a média beszámolt olyan videókról a nyomozati iratokban, amelyek a tízfős csapat gyerekeket bántalmazott. Az anyag a bíróság rendelkezésére állt, az áldozatokat azonban eddig nem kutatták fel. Az ügyvéd szerint most Anna hitelessége megerősítést nyer és a célja világos: az eljárás újranyitása, mivel új bizonyíték – egy vallomás – került elő.

Még ma sem érti senki, hogy miért nem emeltek vádat”

– mondta az ügyvéd. Aki szerint a bűncselekmény mintája az, hogy szándékosan sebezhető lányokat – félénkeket, alacsony önértékelésűeket, pubertáskorúakat – szólítanak meg, csoportosan nyomás alá helyeznek és manipulálják őket. A mobiltelefonokkal felvételeket készítenek, hogy az áldozatot azzal kényszerítsék engedelmességre. Flatz hiányolja a megelőzést, még Bécs város részéről is:

Hol vannak a figyelmeztetések, hogy a lányok ne menjenek egyedül bizonyos parkokba – még sosem láttam ilyet!”

Flatz változtatásokat követel a büntetőjogi törvényben és szigorítást a menekültpolitikában. Augusztusban írtunk róla, hogy Ausztriát érintette legsúlyosabban az illegális bevándorlás.