Újabb migránsroham a Baleár-szigeteken – Algéria vált a nyugat-mediterrán útvonal fő kiindulópontjává

A Frontex friss adatai szerint a január és október közötti időszakban 27 százalékkal nőtt azon illegális migránsoknak a száma, akik a nyugat-mediterrán útvonalon próbálták elérni Európát – döntően az Algériából induló csónakokkal. Ez a legnagyobb emelkedés az összes migrációs útvonal közül – számolt be róla a Reuters.

27 százalékkal nőtt azon illegális migránsoknak a száma, akik a nyugat-mediterrán útvonalon próbálták elérni Európát Fotó: AFP

Újabb migránsroham a Baleár-szigeteken

A Frontex szóvivője, Chris Borowski szerint a csempészhálózatok az utóbbi hónapokban látványosan áthelyezték bázisaikat: Marokkóból egyre inkább Algéria felé tolódtak el, mivel ott gyengébbnek érzik az ellenőrzéseket. A gyorsabb hajók, valamint az útvonal optimalizálása miatt fő célpontjukká a Baleár-szigetek váltak. Míg egy évvel ezelőtt a nyugat-mediterrán útvonal 40 százalékát tették ki az Algériából indulók, mára arányuk elérte a 75 százalékot.

Algéria egyre inkább tranzitország és kiindulópont is egyszerre

– fogalmazott Borowski. A jelenséget tovább súlyosbítja, hogy 2022 óta feszült a viszony Spanyolország és Algéria között, miután Madrid a marokkói álláspont mellé állt a Nyugat-Szaharával kapcsolatos vitában.

Algír válaszul több területen visszafogta együttműködését, köztük a migrációs ügyekben is.

Több kitoloncolást ígér Algéria

A két ország viszonya azonban közelmúltbeli találkozójuk után enyhülni látszik. Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter nemrég Algériában járt, ahol Abdelmadjid Tebboune elnökkel megállapodtak a kitoloncolások felgyorsításáról és az embercsempészek elleni határozottabb fellépésről.

Spanyol kormányzati források szerint az algériai fél az elmúlt években jelentősen csökkentette az átvett kitoloncoltak számát, ami tovább növelte a nyomást a spanyol hatóságokon.

A Baleár-szigetek vezetése már kongatja a vészharangot. Marga Prohens regionális elnök a madridi kormánytól követel határozottabb határvédelmet, miután a térségbe érkező illegális bevándorlók száma idén októberig 66 százalékkal nőtt, elérve a 6280 főt. Mindez ráadásul úgy történt, hogy Spanyolország egészét tekintve 36 százalékkal csökkent az érkezők száma – főként azért, mert visszaesett a Kanári-szigetekre irányuló áramlás.

A legfrissebb adatok arra is rámutatnak, hogy a szubszaharai térségből egyre többen választják a nyugat-mediterrán útvonalat.

A Baleár-szigetekre érkezők már több mint fele innen indul, míg tavaly még csak minden harmadik migráns érkezett az afrikai országokból. A spanyol hatóságok szerint a mostani hullám csak a kezdet lehet, ha nem sikerül visszaszorítani a csempészek tevékenységét Algéria partjain. A Baleár-szigetek pedig továbbra is az EU egyik legsebezhetőbb pontja marad a Földközi-tengeren.