Rendkívüli

Elkezdődött! Tüntetnek Zelenszkij ellen a Majdanon – képek

Érdektelenségbe fulladt Magyar Péter háborúpárti gyűlése – kép

migráns

Újabb migránsroham a Baleár-szigeteken – Algéria vált a nyugat-mediterrán útvonal fő kiindulópontjává

Az elmúlt napokban tizenkilenc hajó érkezett a Baleár-szigetekre, fedélzetükön mintegy 360 migránssal. A spanyol hatóságok szerint ez már a sokadik hullám az utóbbi hetekben, és egyértelműen jelzi, hogy új lendületet kapott az Európai Unió jelenleg leggyorsabban növekvő migrációs útvonala. Mindez annak ellenére történik, hogy uniós szinten összességében kevesebb bevándorló érkezik Európába, a nyugat-mediterrán térség azonban látványosan kilóg a trendből. A spanyol hatóságok szerint a mostani hullám csak a kezdet lehet.
A Frontex friss adatai szerint a január és október közötti időszakban 27 százalékkal nőtt azon illegális migránsoknak a száma, akik a nyugat-mediterrán útvonalon próbálták elérni Európát – döntően az Algériából induló csónakokkal. Ez a legnagyobb emelkedés az összes migrációs útvonal közül – számolt be róla a Reuters.

27 százalékkal nőtt azon illegális migránsoknak a száma, akik a nyugat-mediterrán útvonalon próbálták elérni Európát
27 százalékkal nőtt azon illegális migránsoknak a száma, akik a nyugat-mediterrán útvonalon próbálták elérni Európát Fotó: AFP

Újabb migránsroham a Baleár-szigeteken

A Frontex szóvivője, Chris Borowski szerint a csempészhálózatok az utóbbi hónapokban látványosan áthelyezték bázisaikat: Marokkóból egyre inkább Algéria felé tolódtak el, mivel ott gyengébbnek érzik az ellenőrzéseket. A gyorsabb hajók, valamint az útvonal optimalizálása miatt fő célpontjukká a Baleár-szigetek váltak. Míg egy évvel ezelőtt a nyugat-mediterrán útvonal 40 százalékát tették ki az Algériából indulók, mára arányuk elérte a 75 százalékot. 

Algéria egyre inkább tranzitország és kiindulópont is egyszerre

– fogalmazott Borowski. A jelenséget tovább súlyosbítja, hogy 2022 óta feszült a viszony Spanyolország és Algéria között, miután Madrid a marokkói álláspont mellé állt a Nyugat-Szaharával kapcsolatos vitában. 

Algír válaszul több területen visszafogta együttműködését, köztük a migrációs ügyekben is.

Több kitoloncolást ígér Algéria

A két ország viszonya azonban közelmúltbeli találkozójuk után enyhülni látszik. Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter nemrég Algériában járt, ahol Abdelmadjid Tebboune elnökkel megállapodtak a kitoloncolások felgyorsításáról és az embercsempészek elleni határozottabb fellépésről. 

Spanyol kormányzati források szerint az algériai fél az elmúlt években jelentősen csökkentette az átvett kitoloncoltak számát, ami tovább növelte a nyomást a spanyol hatóságokon.

A Baleár-szigetek vezetése már kongatja a vészharangot. Marga Prohens regionális elnök a madridi kormánytól követel határozottabb határvédelmet, miután a térségbe érkező illegális bevándorlók száma idén októberig 66 százalékkal nőtt, elérve a 6280 főt. Mindez ráadásul úgy történt, hogy Spanyolország egészét tekintve 36 százalékkal csökkent az érkezők száma – főként azért, mert visszaesett a Kanári-szigetekre irányuló áramlás.

A legfrissebb adatok arra is rámutatnak, hogy a szubszaharai térségből egyre többen választják a nyugat-mediterrán útvonalat. 

A Baleár-szigetekre érkezők már több mint fele innen indul, míg tavaly még csak minden harmadik migráns érkezett az afrikai országokból. A spanyol hatóságok szerint a mostani hullám csak a kezdet lehet, ha nem sikerül visszaszorítani a csempészek tevékenységét Algéria partjain. A Baleár-szigetek pedig továbbra is az EU egyik legsebezhetőbb pontja marad a Földközi-tengeren.

 

