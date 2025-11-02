Döbbenetes problémákra derült fény a brit börtönökkel kapcsolatban

Aggasztó információkat kapott nemrégiben Nagy-Britannia parlamentjének igazságügyi bizottsága. A szervezett bűnözői csoportok egy új, ijesztő eszközt vetnek be a börtönök elleni támadásaikban: nagy teherbírású drónokat használnak arra, hogy a rabokat kiszabadítsák a rácsok mögül – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

Hamarosan drónokkal szabadíthatják ki a rabokat Nagy-Britannia börtöneiből? (Illusztráció, forrás: Middle East Images via AFP)

Ezek a légi járművek már most is tonnaszám csempésznek be kábítószereket a brit börtönökbe, de a szakértők szerint akár egy-egy foglyot is ki tudnának emelni a börtönépületekből. A drónok ugyanis olyan erősek, hogy akár 60 kilogrammnyi terhet is képesek megemelni és elszállítani. Egy, a londoni Wandsworth börtönben lefoglalt példány már 40 perces repülési idővel rendelkezett, és akár négy 60 kilogrammos rakományt is képes volt szállítani.

A börtönigazgatási szerv biztonsági vezetője, Richard Vince maga is elismerte, hogy már látott olyan drónokat, amelyek akár egy átlagos méretű embert is képesek lennének felemelni és elvinni. Charlie Taylor, a börtönök országos felügyelője is megerősítette, hogy a drónok nem csak arra alkalmasak, hogy fegyvereket és robbanószereket csempésszenek be a rácsok mögé, de akár a foglyok szökését is megkönnyíthetik.

A parlamenti bizottság szerint sürgősen olyan légtérvédelmi rendszer kiépítésére lenne szükség a kockázatosabb börtönöknél, mint amilyet Guernsey-n már most is használnak, és amely jelzavarással akadályozza meg a drónok behatolását a légtérbe. Emellett a jogszabályi környezet szigorítását is javasolják, hogy a végrehajtó szervek hatékonyabban vehessék fel a harcot a módszer ellen.

Az adatok szerint négy év leforgása alatt drámaian, 770 százalékkal nőtt a börtönök körül észlelt drónok száma, 2019-ben még csak 122 eset volt, míg 2023-ra már több mint ezerre emelkedett. Csak a tavalyi év folyamán 43 százalékos növekedést regisztráltak. Egyes, kiemelten veszélyes börtönökben a hatóságok már szinte feladták a küzdelmet, így a fogvatartottak szinte teljesen szabadon tudják használni az említett eszközöket.

A kábítószer-probléma is óriási méreteket öltött a rácsok mögött, a rabok szerint szinte bármilyen tiltott szert könnyű beszerezni. Ráadásul a droghasználat miatt a börtönigazgatás képtelen fenntartani a rendet és a fogvatartottak rehabilitációját is. Olyan esetek is napvilágra kerültek, amikor a drogok miatt adósságba keveredett rabokon tesztelték az új szereket, nem egyszer más rabok szórakoztatására.

A drónokon kívül a bűnözői csoportok más módszereket is bevetnek a börtönök megtámadására: a látogatók és a postai küldemények is gyakran szolgálnak csempészet céljára, akár csecsemők pelenkáiba is rejtve is megpróbálják bejuttatni a tiltott anyagokat. A drogkereső kutyák pedig nem tudják azonosítani a szintetikus kannabinoidokat, amelyek egyre elterjedtebbek.

Megoldási javaslatként a brit parlamenti képviselők a kötelező kábítószer-tesztek számának növelését, a szennyvíz tesztelését kábítószer-maradványokra, az ismert bandavezérek elkülönítését és a börtönigazgatók erősebb vetették fel, illetve 72 órás kötelező javítási határidőt szabnának a biztonságilag aggályos meghibásodásokra, például a kitört ablakokra.