Újabb bűnöző migránst engedtek véletlenül szabadon a brit hatóságok

A brit igazságszolgáltatási rendszer újabb súlyos hibát követett el: a londoni Wandsworth börtönből tévedésből szabadon engedtek egy algériai származású szexuális bűnelkövetőt – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

A rendőrséget csak napokkal később értesítette a tévesen szabadon engedett rabról Nagy-Britannia börtönügyi hatósága (Illusztráció, forrás: AFP)

Az eset nem egyedülálló, hiszen alig két héttel ezelőtt egy hasonló incidens történt, amikor Hadush Kebatut, egy etióp migránst engedtek ki tévedésből a chelmsfordi börtönből.

A 24 éves algériai férfit múlt szerdán engedték szabadon a Wandsworth börtönből, de a Metropolitan Police csak kedden délben értesült az esetről. A férfi betöréses lopás kísérlete miatt töltötte büntetését, de korábban szeméremsértés miatt is elítélték. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.

Az eset különösen kínos a brit kormány számára, mivel David Lammy miniszterelnök-helyettes épp a minap jelentette be, hogy a legszigorúbb ellenőrzési rendszert vezették be a börtönökben. Ennek ellenére ismét megtörtént a hiba, ráadásul a hatóságok hat napig nem is értesítették a rendőrséget a téves szabadon bocsátásról.

A botrány politikai vihart is kavart. A parlamenti kérdések óráján James Cartlidge, az árnyékkormány védelmi felelőse többször is rákérdezett, hogy történt-e más hasonló eset, de Lammy kitérő válaszokat adott. Később a miniszterelnök-helyettes közleményben fejezte ki felháborodását az eset miatt, és ígéretet tett a gyors intézkedésre.

Ez újabb katasztrófa Lammy felügyelete alatt. A téves szabadon bocsátások száma megduplázódott e kormány alatt, és Lammy fogalma sincs, mi folyik körülötte. A brit emberek újra és újra veszélybe kerülnek a kormány hozzá nem értése miatt

– bírálta a kormányt Robert Jenrick, az árnyékkormány igazságügyi államtitkára.

A Downing Street megpróbálta az előző konzervatív kormányra hárítani a felelősséget, „teljesen elfogadhatatlannak” minősítve a történteket. A miniszterelnöki szóvivő szerint „nyíltan beszéltünk arról a káoszról, amit ez a kormány örökölt.” Az előző kormányra mutogatás azonban nem vigasztalja a brit lakosságot, akik egyre kevésbé érzik biztonságban magukat a saját országukban.