Rendkívüli

Atombomba – Magyar Péter tanácsadója Magyarország megbüntetéséről fantáziál

Donald Trump ismét Orbán Viktort méltatta egy interjúban

Ukrajna

Több mint 400 millió euróért vásárol fegyvert a NATO Ukrajnának

Az összesítés szerint több mint 400 millió euró értékben vásárol amerikai fegyvereket Ukrajna számára a katonai szövetség. A NATO ezt egy olyan időszakban teszi, amikor Ukrajnában épp egy újabb, az elnökig érő korrupciós botrány robbant ki.
Ukrajna történetének legnagyobb korrupciós botránya zajlik épp, amiben a szálak egészen az elnök, Volodimir Zelenszkij köréig érnek. A NATO azonban ebben a helyzetben is bőkezű: több mint 400 millió euróért vásárol amerikai fegyvereket Ukrajnának – írja az RT

Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Mark Rutte Nato főtitkár
Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Mark Rutte Nato főtitkár 
Fotó: JONAS ROOSENS / ANP

Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország finanszírozza majd a szállításokat. Az ezt biztosító programot szeptemberben hagyták jóvá, amely lehetővé teszi Washington számára, hogy fegyvereket szállítson Kijevnek, míg az európai tagok fedezik a költségeket.

Donald Trump amerika elnök már korábban világossá tette, hogy nem finanszírozza Ukrajna háborúját, azonban a NATO vásárolhat amerikai fegyvert. 

„Most a NATO-n keresztül fizetnek nekünk” – nyilatkozta nemrég az elnök. Trump élesen kritizálta elődjét Joe Bident, aki óriási összegekkel támogatta Ukrajnát. 

Ukrajna: tombol a korrupció

Mint ismeretes, nemrég az elnök üzlettársát, Timur Mindicset vádolta meg a korrupcióellenes hatóság száz millió dolláros sikkasztással és bűnszervezetben elkövetett korrupcióval. A legújabb ukrán korrupciós botrány középpontjában az állami atomerőmű-szolgáltató, az Energoatom áll. A nyomozók szerint Timur Mindics – aki korábban Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója volt – 100 millió dolláros kenőpénzrendszert működtetett. Mindics még azelőtt elhagyta Ukrajnát, hogy a hatóságok házkutatást tartottak volna kijevi lakásán.

 

 

