A német politikus kínos helyzetbe került, amikor Orbánt kritizálta

Thomas Röwekamp, a CDU képviselője volt a Die Welt vendége, ahol Orbán Viktor álláspontjáról is kérdezték. A német politikus azonban kicsit belezavarodott az érvelésébe, amely során ugyan elismerte, hogy a NATO képes megvédeni magát, azonban szerinte Orbán Viktor álláspontja nem tükrözi a valóságot.

A német politikus szerint Orbánnak úgy nincs igaza, hogy közben igaza van

Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA

A Tisza testvérpártjának a politikusa szerint Orbán Viktor azon kijelentései, hogy a NATO erős és képes megvédeni magát, emiatt pedig Oroszország esetleges támadásáról beszélni irreális a valóságtól elrugaszkodott.

Egyrészt látjuk a mindennapos harcokat Ukrajnában, ahol Oroszország brutálisan mértékben rombolja a polgári infrastruktúrát. Másrészt látjuk Oroszország hatalmas újrafegyverkezési programját. Ez magában foglalja a katonák számának növelését, az új, nagy hatótávolságú fegyverek fejlesztését, valamint az infrastrukturális projekteket a NATO keleti szárnyának közelébe. Tehát Oroszország masszívan újrafegyverkezik, hogy katonai fenyegetést teremtsen Európára, és ezért van szükségünk egységes válaszra

– fogalmazott a politikus. Ezután azonban láthatóan összezavarodott Röwekamp, mert második mondatában már elismerte, hogy a NATO a fenyegetések ellenére képes megvédeni magát. Majd a műsorvezető vissza is kérdezett, hogy akkor nem ért-e egyet mégis Orbán Viktorral.

Erre válaszul a CDU politikusa hangsúlyozta, hogy azok a támadások is támadások, amelyeket a kibertérben és szabotázs formájában követnek el. „Oroszország fenyeget minket, és a fenyegetettség szintje emelkedik. Ez minden biztonsági szakértő egyhangú véleménye. De nem kell félnünk, mert NATO-partnereinkkel együtt megtaláljuk a helyes válaszokat erre a fenyegetésre” – fogalmazott a politikus korábbi kijelentéseinek ellent mondva.