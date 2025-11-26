A migráció miatt négyszáz százalékkal nőttek a támogatások

A német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség adatai bizonyítják, hogy a gyermekszegénység növekedése elsősorban a 2015 óta tartó tömeges bevándorlásnak tulajdonítható probléma. A migráció következményeként több mint négyszáz százalékkal nőtt a külföldi gyermekek után járó támogatások összege – írja az Exxpress.

A migráció mára teljesen átalakította Európát, ezt pedig minden téren érezteti hatását

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

2025 júniusában Németországban körülbelül 1,7 millió kiskorú részesült jövedelemtámogatásban. Közülük 875 000 német útlevéllel rendelkezett, míg 822 000 külföldi állampolgár volt. Ez 51,6-48,4 százalékos aránynak felel meg. Ha ezeket az adatokat a népességarányhoz viszonyítjuk, akkor 2025 júniusában a munkaügyi központok a német gyermekek 7,3 százalékának és a külföldi gyermekek 35,1 százalékának fizettek segélyt Németországban.

A 18 év alattiak adatai évek óta egyértelmű növekvő tendenciát mutatnak. Egyre több külföldi gyermek nő fel alapjövedelem-támogatásban részesülő családokban, ez pedig a migrációnak köszönhető.

Különösen a nem német állampolgároknak járó kifizetések emelkedtek meg az elmúlt években ugrásszerűen. Míg 2010-ben mintegy 669 millió eurót fizettek ki külföldi kiskorúaknak a polgárok jövedelméből, ez a szám 2024-re már elérte a 3,6 milliárd eurót. Ez több mint 435 százalékos növekedést jelent.

René Springer, az AFD politikusa azonnali intézkedéseket követel a szövetségi kormánytól ezen adatok fényében. „Németországban a külföldi gyermekek több mint egyharmada szociális juttatásokat kap a munkaügyi központtól, és a kiadások robbanásszerűen nőnek” – mondja.

A német szociális rendszer az összeomlással fenyeget a tömeges migráció súlya alatt. Németországnak változásra van szüksége a migrációs politikájában, és most van rá szüksége: A határokat le kell zárni. Azoknak, akiknek el kell hagyniuk az országot, ezt meg kell tenniük, és végre meg kell szüntetni a szociális ellátórendszer régóta fennálló ösztönzőit

– fogalmazott.

A migráció mára már mindenhol érezteti hatását

„Petra Steger osztrák Patrióta EP-képviselő meghívására Bécsbe látogattunk, hogy saját szemünkkel lássuk, mit okozhat egy országban az illegális bevándorlás” – jelentette ki nemrég Zsigmond Barna Pál, amikor Bécsben járt.

Az elmúlt tíz évben voltak olyan politikusok, akik nem a saját polgáraikat, az osztrákokat védték. Úgy gondolják, hogy a tömeges, illegális bevándorlás jó dolog. Ők egy párhuzamos univerzumban élnek, ahelyett, hogy felszámolnák. Hagyták, hogy mindaz, amit itt látunk, megtörténjen. Nagyon nehezemre esik ezt látni

– ismerte be az FPÖ politikusa.