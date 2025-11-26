A migráció miatt négyszáz százalékkal nőttek a támogatások

A német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség adatai bizonyítják, hogy a gyermekszegénység növekedése elsősorban a 2015 óta tartó tömeges bevándorlásnak tulajdonítható probléma. A migráció következményeként több mint négyszáz százalékkal nőtt a külföldi gyermekek után járó támogatások összege – írja az Exxpress.
2025 júniusában Németországban körülbelül 1,7 millió kiskorú részesült jövedelemtámogatásban. Közülük 875 000 német útlevéllel rendelkezett, míg 822 000 külföldi állampolgár volt. Ez 51,6-48,4 százalékos aránynak felel meg. Ha ezeket az adatokat a népességarányhoz viszonyítjuk, akkor 2025 júniusában a munkaügyi központok a német gyermekek 7,3 százalékának és a külföldi gyermekek 35,1 százalékának fizettek segélyt Németországban.
A 18 év alattiak adatai évek óta egyértelmű növekvő tendenciát mutatnak. Egyre több külföldi gyermek nő fel alapjövedelem-támogatásban részesülő családokban, ez pedig a migrációnak köszönhető.
Különösen a nem német állampolgároknak járó kifizetések emelkedtek meg az elmúlt években ugrásszerűen. Míg 2010-ben mintegy 669 millió eurót fizettek ki külföldi kiskorúaknak a polgárok jövedelméből, ez a szám 2024-re már elérte a 3,6 milliárd eurót. Ez több mint 435 százalékos növekedést jelent.
René Springer, az AFD politikusa azonnali intézkedéseket követel a szövetségi kormánytól ezen adatok fényében. „Németországban a külföldi gyermekek több mint egyharmada szociális juttatásokat kap a munkaügyi központtól, és a kiadások robbanásszerűen nőnek” – mondja.
A német szociális rendszer az összeomlással fenyeget a tömeges migráció súlya alatt. Németországnak változásra van szüksége a migrációs politikájában, és most van rá szüksége: A határokat le kell zárni. Azoknak, akiknek el kell hagyniuk az országot, ezt meg kell tenniük, és végre meg kell szüntetni a szociális ellátórendszer régóta fennálló ösztönzőit
– fogalmazott.
A migráció mára már mindenhol érezteti hatását
„Petra Steger osztrák Patrióta EP-képviselő meghívására Bécsbe látogattunk, hogy saját szemünkkel lássuk, mit okozhat egy országban az illegális bevándorlás” – jelentette ki nemrég Zsigmond Barna Pál, amikor Bécsben járt.
Az elmúlt tíz évben voltak olyan politikusok, akik nem a saját polgáraikat, az osztrákokat védték. Úgy gondolják, hogy a tömeges, illegális bevándorlás jó dolog. Ők egy párhuzamos univerzumban élnek, ahelyett, hogy felszámolnák. Hagyták, hogy mindaz, amit itt látunk, megtörténjen. Nagyon nehezemre esik ezt látni
– ismerte be az FPÖ politikusa.
A videó azonban önmagában is beszédes volt, hiszen ahogy arra Petra Steger felhívta a figyelmet: Bécs ma már nem az a város, ami volt. A kulturális átalakulást kár is lenne tagadni, hiszen Ausztriában a diákok több mint 40 százaléka nem beszél megfelelő szinten németül, és vannak iskolák, ahol ez az arány eléri a 70 százalékot is. Jól láthatóan tehát a magyar kormány jól döntött, amikor 2015-ben nemet mondott az illegális migrációra, hiszen ma már pontosan látszik, hogy milyen hatással volt ez Európa toleráns nagyvárosaira.