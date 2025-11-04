Teljes sokkban a német fiatalok! A frontra akarják küldeni őket

Hírlevél

A német hadsereg vezérkari főnöke, Carsten Breuer szerint el kell hagyni a sorsolást a hadkötelesek kiválasztásánál, mert ez időveszteséget okoz. Minden fiatal férfit évente orvosi vizsgálatnak kellene alávetni, hogy szükség esetén azonnal bevethetők legyenek. Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere is támogatja az ötletet. Az új törvény 2026. január 1-jén lépne életbe, eleinte önkéntes alapon, de később kötelező szolgálat is szóba jöhet.
Ahogy arról beszámoltunk, Németországban több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság. Carsten Breuer, a német hadsereg vezérkari főnöke szerint minden fiatal férfit rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy szükség esetén azonnal bevethetők legyenek. A védelmi miniszter is támogatja az elképzelést, miközben az új katonai szolgálati törvény 2026-ban lépne életbe – írja a Welt.

Németországban visszatér a sorkatonaság: szükség esetén mehetnek a frontra a hadkötelesek
Németországban visszatér a sorkatonaság: szükség esetén mehetnek a frontra a hadkötelesek Fotó: AFP

Breuer így nyilatkozott:

Katonai szempontból döntő, hogy az egész évfolyamot felmérjük. Csak így tudhatjuk, kik állnak rendelkezésre, és kire számíthatunk.

Boris Pistorius védelmi miniszter is egyetért az átfogó vizsgálatokkal. A Bundeswehr tábornoka hangsúlyozta: 

Ha csak akkor vizsgálnánk újra a helyzetet, amikor már késő lenne, időt veszítenénk, amit válságban nem engedhetünk meg magunknak. Senki sem tudja ma biztosan, hogyan alakul a biztonságpolitikai helyzet az elkövetkező években.

Az új katonai szolgálati törvény 2026. január 1-jén lép hatályba, eleinte önkéntes alapon. A CDU/CSU és az SPD korábbi javaslata szerint a fiatal férfiakat sorsolással vonnák be, és ha kevés az önkéntes, később kötelező szolgálat is bevezethető. Breuer ezzel kapcsolatban azt mondta: „Nem szabad korlátoznunk magunkat a cselekvési lehetőségeinkben.” Elsősorban az önkéntességet hangsúlyozta, de ha kevés a jelentkező, a behívottakat képzettségük és motivációjuk alapján választanák ki, nem véletlenszerűen.

A döntő tényező az idő. Az évtized végére nemcsak erős aktív haderőre, hanem tartalékosokra is szükségünk van, hogy védelmi készenlétben legyünk, és elrettentő erőként működjünk

– zárta Breuer.

Az új katonai szolgálati törvény 2026. január 1-jén lép hatályba Németországban

A tervek értelmében 2026 januárjától minden 18 éves férfi postai úton értesítést kap a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezni fogják egy online kérdőív kitöltésére, amelyben érdeklődésükről, fizikai alkalmasságukról, iskolai végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kell nyilatkozniuk. Aki érdeklődést mutat és alkalmasnak bizonyul, önkéntes alapon vehet részt az alkalmassági vizsgálaton.

 

