Teljes sokkban a német fiatalok! A frontra akarják küldeni őket

Ahogy arról beszámoltunk, Németországban több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság. Carsten Breuer, a német hadsereg vezérkari főnöke szerint minden fiatal férfit rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy szükség esetén azonnal bevethetők legyenek. A védelmi miniszter is támogatja az elképzelést, miközben az új katonai szolgálati törvény 2026-ban lépne életbe – írja a Welt.

Németországban visszatér a sorkatonaság: szükség esetén mehetnek a frontra a hadkötelesek Fotó: AFP

Breuer így nyilatkozott:

Katonai szempontból döntő, hogy az egész évfolyamot felmérjük. Csak így tudhatjuk, kik állnak rendelkezésre, és kire számíthatunk.

Boris Pistorius védelmi miniszter is egyetért az átfogó vizsgálatokkal. A Bundeswehr tábornoka hangsúlyozta:

Ha csak akkor vizsgálnánk újra a helyzetet, amikor már késő lenne, időt veszítenénk, amit válságban nem engedhetünk meg magunknak. Senki sem tudja ma biztosan, hogyan alakul a biztonságpolitikai helyzet az elkövetkező években.

Az új katonai szolgálati törvény 2026. január 1-jén lép hatályba, eleinte önkéntes alapon. A CDU/CSU és az SPD korábbi javaslata szerint a fiatal férfiakat sorsolással vonnák be, és ha kevés az önkéntes, később kötelező szolgálat is bevezethető. Breuer ezzel kapcsolatban azt mondta: „Nem szabad korlátoznunk magunkat a cselekvési lehetőségeinkben.” Elsősorban az önkéntességet hangsúlyozta, de ha kevés a jelentkező, a behívottakat képzettségük és motivációjuk alapján választanák ki, nem véletlenszerűen.

A döntő tényező az idő. Az évtized végére nemcsak erős aktív haderőre, hanem tartalékosokra is szükségünk van, hogy védelmi készenlétben legyünk, és elrettentő erőként működjünk

– zárta Breuer.

Az új katonai szolgálati törvény 2026. január 1-jén lép hatályba Németországban

A tervek értelmében 2026 januárjától minden 18 éves férfi postai úton értesítést kap a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezni fogják egy online kérdőív kitöltésére, amelyben érdeklődésükről, fizikai alkalmasságukról, iskolai végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kell nyilatkozniuk. Aki érdeklődést mutat és alkalmasnak bizonyul, önkéntes alapon vehet részt az alkalmassági vizsgálaton.