Nem tudják tovább leplezni: itt a bizonyíték, Németország háborúra készül Oroszországgal

Az orosz-ukrán háború kitörését követően egy tucatnyi magas rangú német tiszt egy berlini katonai létesítményben gyűlt össze, hogy kidolgozzanak egy titkos tervet arra az esetre, ha Oroszország megtámadná őket. Az OPLAN DEU (Operation Deutschland) néven ismert 1200 oldalas dokumentum részletezi, hogyan lehetne akár 800 ezer NATO-katonát gyorsan a német keleti frontra mozgósítani és miként biztosítható a logisztika és az infrastruktúra működőképessége egy háborús konfliktus esetén. A terv szerint a védekezés sikere nem csupán a fegyverek és katonák számán múlik, hanem azon is, hogy a civil és katonai szféra mennyire képes összhangban működni egy válság idején – írja a The Wall Street Journal. Németország elrettentéssel akarja megelőzni a háborút.

Németország célja világos elrettentéssel megelőzni egy háborút

Fotó: Pinter László / dpa Picture-Alliance/AFP

A 2022-es ukrajnai invázió gyökeresen megváltoztatta Európa biztonsági helyzetét. A Németország háborús felkészítésére irányuló erőfeszítések is ezután kezdődtek és a Scholz-kormány egy 100 milliárd eurós fegyverkezési alapot hirdetett meg. Azóta a régió a második világháború óta a leggyorsabb katonai felkészülést hajtja végre. Németországban a Bundeswehr és a polgári szervezetek együttműködésével gyakorlatilag újjáépítik az ország háborús képességeit. A nyilvánosságra került titkos dokumentum szerint a kikötők, vasutak, utak és repülőterek egyaránt kulcsszerepet játszanak a NATO-erők kelet felé történő mozgósításában. A német hírszerzés tavaly közel 10 000 kritikus infrastrukturális létesítmény háttérellenőrzését végezte el. A tapasztalatok alapján a terveket folyamatosan finomítják. A Rheinmetall vállalat például egy 500 fős, teljesen felszerelt tábort állított fel kelet-németországi helyszínen mindössze 14 nap alatt, hogy teszteljék a gyors telepítés lehetőségeit.

A gyakorlatok során kiderült, hogy a jelenlegi infrastruktúra több ponton elavult, és számos logisztikai és szabályozási akadályt kell leküzdeni.

Békeidőben az elavult törvények megnehezítik Németország védelmét a szabotázs ellen, ami az OPLAN egyik legnagyobb fenyegetése. A terv a szerzők szerint az „egész társadalom bevonása” koncepció legvilágosabb megtestesülése. A Bundeswehr így a polgári szférával is szorosabb kapcsolatot épít ki, a rendőrségtől a katasztrófavédelemig. A legutóbbi „Red Storm Bravo” gyakorlat Hamburgban is azt demonstrálta, milyen kihívásokkal kell számolni, amikor a civil és katonai szereplők egyszerre mozognak a városban.