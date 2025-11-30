Feszültség Jeruzsálemben: Netanjahu váratlan kérése felrobbantotta Izraelt

Netanjahu – Izrael történetének leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke – kezdettől fogva tagadja a vesztegetés, a csalás és a bizalommal való visszaélés vádjait. Ügyvédei az elnöki hivatalhoz eljuttatott levelükben azt hangsúlyozták, hogy a miniszterelnök ma is biztos abban: ha a jogi folyamat végigfutna, teljes felmentéssel zárulna – számolt be róla a Reuters.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap váratlan lépéssel az ország elnökéhez fordult, és kegyelmet kért – Fotó: AFP

A kormányfő vasárnap közzétett videónyilatkozatában így fogalmazott:

Ügyvédeim ma kegyelmi kérelmet nyújtottak be az ország elnökéhez. Arra számítok, hogy bárki, aki az ország javát kívánja, támogatja ezt a lépést.”

Jichák Herzog államfő hivatala közölte: a kérelmet megkapták, és a szokásos eljárás szerint továbbítják az Igazságügyi Minisztériumnak, amely összegyűjti a szükséges szakmai véleményeket. Ezek alapján készül majd el az elnök jogi tanácsadójának ajánlása.

Izraelben hagyományosan csak a jogi eljárás lezárulta és az elítélés után adnak kegyelmet, így Netanjahu beadványa több szempontból is rendkívüli.

A kormányfő ügyvédei szerint éppen a rendkívüli helyzet indokolja az elnöki beavatkozást. Levelükben azt írták: a büntetőeljárás „drámaian elmélyítette a társadalmi megosztottságot”, és a per lezárása a nemzeti megbékélés előfeltétele. A miniszterelnök saját szavaival is hangsúlyozta, hogy a gyakori tárgyalási napok ellehetetlenítik a kormányzást.

Hetente háromszor kell tanúvallomást tennem… Ez egy lehetetlen követelés, amit egyetlen más állampolgárral szemben sem támasztanak”

– mondta, hozzátéve, hogy többszöri választási győzelmei szerinte a közbizalomról tanúskodnak.

A hónap elején Donald Trump levelet küldött Herzognak, amelyben azt sürgette, hogy részesítse kegyelemben Benjamin Netanjahut.

Donald Trump akkor azzal érvelt, hogy Izrael miniszterelnöke „erős ellenfeleivel szemben is kiállt Izrael mellett”.

Netanjahu 2020-ban megkezdődött tárgyalása még nem zárult le. Az izraeli miniszterelnök minden vádpontban, köztük a megvesztegetés és a csalás vádjában is ártatlannak vallotta magát. 2019-ben három ügyben emeltek vádat ellene, ezek egyike az volt, hogy közel 700 000 sékel (166 500 font) értékű ajándékot fogadott el. A rendőrség szerint az ajándékok értéke jelentős, és érdekeltség, ellenszolgáltatás viszonzása is szerepet játszott bennünk.