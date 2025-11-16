Hosszú utat járt be az emberiség az első, Trinity névre keresztelt kísérleti atombomba felrobbantása óta. A nukleáris fegyverek a II. világháború óta elképesztő fejlődésen mentek át, hiszen az atombombát már rövid időn belül váltották is a modernebb és pusztítóbb nukleáris fúzióra épülő bombák. A hidegháború időszaka után volt egy röpke pillanat, amikor úgy tűnt, hogy az emberiség felhagy ezen tömegpusztító fegyverek gyártásával, azonban a legfrissebb adatok szerint úgy fest, még sokáig velünk lesznek.

A nukleáris fegyverek az elmúlt időszakban nem sokat változtak, de annál több lett belőlük

Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Ahhoz, hogy megértsük, merre is tart a legújabb nukleáris fegyverkezési verseny, először mindenképp érdemes tisztázni a számokat. A Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) minden évben kiadja tájékoztatóját az aktuális helyzetről. Az intézet 2024-es jelentése szerint a világban jelenleg 12 241 nukleáris robbanófej található, ezek közül pedig 9614 van katonai raktárakban, míg 3912 jelenleg is valamilyen indítóba tárazva, például rakétába, esetleg repülőgép fedélzetén állomásozik.

Ezek közül az intézet kutatása szerint 2100 az, amely úgynevezett magas készültségi szinten van, azaz bármikor kész a csapásmérésre.

A legújabb előrejelzések szerint ez a szám pedig csak nőni fog. Habár a hidegháború végével ideiglenesen megállt a nukleáris fegyverek számának az emelkedése, azonban az elmúlt években egyértelműen egy új fegyverkezési verseny bontakozott ki. Ez azonban már más irányvonalak mentén zajlik, mint a hatvanas években.

Nem lesz már új nukleáris technológia?

A kérdés, ami mindenkit foglalkoztat, hogy lesz-e még pusztítóbb fegyver a jövőben. A rövid válasz pedig: igen is meg nem is. A nukleáris fegyverek bizonyos szempontból elérték limitációjukat. Az első atombombához képest a ma használatban lévő nukleáris fegyverek már nem maghasadásra, hanem magfúzióra építenek, ez pedig sokkal erősebbé is teszi őket.

Ezt azonban technikailag már nehéz lenne fokozni, hiszen a világ legnagyobbjaként számon tartott cár bomba már akkora méretű volt, hogy ha ennél is nagyobb lett volna, akkor már veszélyt jelentett volna a bolygóra nézve.

Nem véletlen, hogy a nukleáris nagyhatalmak is inkább a készletek növelése felé fordultak egy idő után és teszik ezt most is. Ez azonban nem jelenti, hogy ne lenne innováció. A hírek szerint ugyanis több ország is a hordozó képességein kíván javítani. A hírek szerint mind Oroszország, mind pedig Pakisztán dolgozik olyan, interkontinentális ballisztikus rakétákon, amelyek akár több robbanófejet is képesek lehetnek célba juttatni egyszerre.

Emellett nemrég maga az orosz elnök, Vlagyimir Putyin jelentette be, hogy az ország megkezdte új, nukleáris cirkálórakétáinak a fejlesztését.

Ezek az eszközök lényegében nem a bombát kívánják megreformálni, hanem annak célba juttatását. Előbbinél a mennyiség növelése, míg utóbbinál a légvédelem kijátszása a hangsúlyos.