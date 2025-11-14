Tengeralattjárókról indított pokol: a nukleáris fegyverek rejtett világa

A második világháború óta a nukleáris fegyverek fejlődése elképesztő irányokat vett. A „klasszikus” atombombáktól a hidrogénbombákon át egészen a földbe vagy víz alá hatoló, illetve űrben tesztelt változatokig ma már számos különleges típus létezik. Ezeket működési elvük, hatásuk és hordozásuk szerint több csoportba soroljuk – legyen szó hasadásról, fúzióról, neutronhatásról vagy akár rakétáról és tengeralattjáróról.

Nukleáris fegyverek: Castle Bravo kísérleti robbantás (Forrás: Wikipédia)

Hidrogénbomba

A termonukleáris fegyver, ismertebb nevén Hidrogénbomba, olyan nukleáris robbanóeszköz, amelynek pusztító erejét a hidrogénizotópok fúziós magreakciója adja: a fúzió során keletkező hatalmas hő és a fölötte lezúduló légnyomás viszi véghez a rombolást. A fejlesztés történetében az Egyesült Államok volt az első; az elméleti munkát Los Alamosban Edward Teller (Teller Ede) végezte.

A termonukleáris (hidrogén) töltetek több kilométertől akár több tíz kilométer kiterjedésű pusztítást idézhetnek elő a hozamtól függően.

A Cár-bomba másolata (Forrás: Wikipédia)

Neutronbomba

A neutronbomba röviden: olyan nukleáris fegyver, amelynél a cél nem a lehető legnagyobb fizikai pusztítás, hanem a nagy mennyiségben kibocsátott neutronsugárzás — tehát elsősorban az élő szervezetek elpusztítása. A hagyományos nukleáris töltetekhez képest itt a felszabaduló energia sokkal nagyobb hányada jelenik meg neutronsugárzásként (akár ~50%).

A koncepciót Samuel Cohen dolgozta ki 1958-ban a Lawrence Livermore Laborban; próbarobbantást 1963-ban végeztek Nevada alatt. A fejlesztést politikai okokból részben felfüggesztették, majd később folytatták; Franciaország 1980-ban is végzett sikeres próbarbantást Mururoán.

Alkalmazási elképzelés: a fegyvert elsősorban a szárazföldi támadások megállítására szánták (például egy invázió feltartóztatására), mert viszonylag kis térséget erősen „sugározna” sterilizálás helyett építményeket kevésbé rombolva. Ugyanakkor a korszerű harckocsikba részleges védelem építhető a neutronsugárzás ellen.