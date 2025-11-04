Hírlevél

A finn köztársasági elnök szerint a világ egy új korszakba lépett, ahol a nukleáris fegyverek szerepe ismét növekszik. A 254. országos honvédelmi tanfolyam megnyitóján Stubb arról beszélt, hogy a finn biztonsági helyzet egyre összetettebbé válik. Az elnök egy Trump–Putyin-találkozót is javasolt november végére, a G20-csúcson, valamint felvetette, hogy Zelenszkij is részt vehetne a megbeszélésen.
Alexander Stubb, Finnország elnöke kifejtette, hogy a világ egy új nukleáris korszakba lépett. Helsinkiben tartott beszédében kijelentette, hogy a nukleáris fegyverek szerepe ismét növekszik, és példaként említette az Egyesült Államok közelgő nukleáris kísérletét, amely válasz Oroszország és Észak-Korea tesztjeire. Stubb szerint a globálisan megfigyelhető folyamatok az ellenőrzés és a nemzetközi biztonság gyengüléséhez fognak vezetni. Hangsúlyozta, hogy Finnország NATO-tagsága révén nukleáris védelmet élvez, és fontos a nukleáris elrettentés megértése. Arra is kitért, hogy országa továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett – írja a yle.fi.

Új nukleáris korszak kezdődött a finn elnök szerint
Fotó: JIM WATSON / AFP

Új nukleáris korszakba léptünk

– mondta a finn köztársasági elnök. Példaként említette, hogy az elmúlt héten Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok újra teszteli saját atomfegyvereit, válaszul Oroszország és Észak-Korea korábbi rakétatesztjeire. Emellett a NATO is nemrégiben tartotta éves nukleáris hadgyakorlatát.

Az Egyesült Államok több mint 30 éve nem hajtott végre atomkísérletet, és az ilyen jellegű teszteket 1996-ban betiltották. Stubb szerint a mostani kísérletek miatt a többoldalú biztonsági rendszer erodálódik, és a fegyverkezés-ellenőrzés egyre nehezebbé válik. Finnország azonban NATO-tagsága révén nukleáris védelmet élvez, mivel az Egyesült Államoknak, Franciaországnak és Nagy-Britanniának is van atomfegyvere. Stubb szerint a külföldi partnerek kivétel nélkül nagy bizalommal viseltetnek a finn szakértelem és a honvédelmi elkötelezettségük iránt. Az elnök megemlítette, hogy rendszeresen egyeztet Finnország szövetségeseivel, és ezek a tárgyalások is megerősítik ezt a képet.

Beszédében a biztonsági környezet és a felkészülés fontosságát hangsúlyozta.

A finn biztonsági környezetet keménynek nevezte, amit Oroszország céljaiból és módszereiből eredeztetett. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország már negyedik éve vív háborút Ukrajnában. Finnország szerepét Ukrajna támogatásában pedig egyértelműnek és erősnek nevezte.

Ukrajna támogatásával sokat nyerünk, különösen az ő modern hadviselésről szerzett tapasztalataikból 

– mondta Stubb. A biztonsági környezetet formáló másik tényező szerinte a válságok sokrétűsége, például a hibrid fenyegetések megjelenése. 

Azt is javasolta, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét találkozzanak a november végén Dél-Afrikában, Johannesburgban tartandó G20-csúcson. Emellett felvetette annak lehetőségét is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vegyen a találkozón, ahol személyesen beszélhetne Putyinnal.

Stubb: Elkezdődött a szárazföldi haderő fejlesztésének évtizede 

A védelemre most több forrást különítettek el, még ha ez a gazdasági helyzet miatt kihívásokat is jelent. A békének és a szabadságnak ára van 

– mondta az elnök. Stubb szerint a szárazföldi haderő fejlesztésének évtizede kezdődött el: a hagyományos fegyverzet mellett a finn hadsereg a hibrid képességek és az űrtechnológia fejlesztésére is összpontosít.

Korábban írtuk róla, hogy Finnország arra számít, hogy Oroszország tovább fogja növelni katonai jelenlétét a finn–orosz határ mentén, ha véget ér az Ukrajnában zajló háború. A finn fegyveres erők szerint a hadsereg „szorosan figyelemmel kíséri” az orosz csapatok mozgását.

 

