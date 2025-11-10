Egyértelmű sikert hozott a magyar-amerikai tárgyalás

Orbán Viktor és a magyar delegáció Washingtonban tett látogatást. A miniszterelnök és Donald Trump találkozójának eredményeként az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorba léptek.
A tárgyalás előtti sajtótájékoztatón Donald Trump amerikai elnök méltatta Orbán Viktort, akit rendkívüli vezetőnek nevezett, egyúttal pedig hangsúlyozta, hogy az európai vezetőkkel ellentétbe a magyar miniszterelnök nem követett el hibát a bevándorlás terén. Orbán Viktor a találkozón elmondta, hogy hazánk továbbra is támogatni kívánja Donald Trump béketeremtő törekvéseit.
A megbeszélés után a miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel együtt ismertette az eredményeket.
A delegáció tagjai több kétoldalú megbeszélést is folytattak, amelyeken megállapodások is születtek. Ezek között a legfontosabbként a miniszterelnök kiemelte, hogy hazánk korlátozás nélküli, állandó kivételt kapott a szankciók alól. Ennek értelmében a jövőben sem fognak vonatkozni a korlátozások a Török Áramlatra, valamint a Barátság kőolajvezetékre.
Ezzel sikerült ismételten megvédeni a magyar energiabiztonságot és vele a rezsicsökkentést is.
Emellett megállapodás született a nukleáris energia ügyében is, ami kapcsán Orbán Viktor bejelentette, hogy az amerikai Westinhouse nukleáris fűtőanyagot szállít majd a paksi atomerőműbe, valamint korszerű technológiát szerez be az elhasznált fűtőelemek biztonságos tárolására.
A miniszterelnök emellett jelezte azt is, hogy a budapesti békecsúcs terve továbbra is napirenden van, amikor pedig eljön az ideje, akkor azt továbbra is a terveknek megfelelően a magyar fővárosban fogják megtartani.
New York szélsőbaloldali polgármestert választott
A héten az egyik leginkább vitatott esemény a New York-i polgármester választás volt. Az előrejelzéseknek megfelelően a város Zohran Mamdanit választotta meg, akinek személyében az első muszlim vezető kerül az amerikai város élére. Mamdani azonban a győzelem ellenére nem mentes az ellentmondásoktól.
A politikus korábban sorozatosan visszautasította a globális intifádára való felhívás elítélését.
Emellett azonban a frissen megválasztott polgármester jelezte, amennyiben Benjamin Netanjahu belép New York területére, úgy azonnal le kell tartóztatni. A város egyik prominens rabbija ezen kijelentések okán a választás másnapján már jelezte: a megválasztott polgármester veszélyt jelent a New York zsidó közösségeire.
Mamdani kampányát egyébként több sajtótermék is vizsgálta, akik egyöntetűen arra jutottak, hogy a politikus támogatásai nagy részben Soros Györgyhöz köthető szervezetektől érkeztek.
Európa továbbra is háborúba menne
Kiadta az Európai Bizottság a tagjelölt országok uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó jelentését. Ukrajna természetesen ismét szinte csupa jó osztályzatot kapott Brüsszeltől, és még a gyorsított csatlakozási folyamaton is gyorsítanának.
Brüsszel szerint Ukrajna „továbbra is elkötelezett az EU-csatlakozás iránt, sikeresen lezárta a szűrési folyamatot és előrelépett a kulcsfontosságú reformok terén”, valamint „elfogadta a jogállamiságra, a közigazgatásra és a demokratikus intézmények működésére vonatkozó ütemterveket”.
Brüsszel szerint Ukrajna és Moldova a háború és a destabilizációs kísérletek ellenére sikeresen teljesítették az átvilágítási folyamatot. Mindkét ország teljesítette a feltételeket három klaszter megnyitásához, és várhatóan hamarosan megnyithatják a fennmaradó hármat is. Ukrajna 2028 végére, Moldova 2028 elejére tűzte ki célul a tárgyalások lezárását.
Németországban tovább folyik a vita a sorkatonaságról
Egy neves hadtörténész kritizálta a német törvényhozást a sorkatonaság kapcsán. Sönke Neitzel szerint Németországnak hamarosan nem lesz más választása, mint visszavezetni a kötelező sorkatonaságot, engedmények nélkül.
A hadtörténész kételkedik abban, hogy önkéntes katonai szolgálat révén elegendő személyzetet lehetne biztosítani a Bundeswehr számára. A szakértő szerint Németországnak hamarosan korlátozások nélkül kell majd bevezetnie az intézkedést.
A történész, akinek idén jelent meg a Bundeswehr történetéről szóló könyve, a CDU/CSU parlamenti csoportjának javaslatára szakértőként vesz részt a Bundestag Védelmi Bizottságában november 10-én tartandó meghallgatáson az új katonai szolgálati törvényről.
A hadtörténész szerint fontos, hogy az új sorkatonai kötelezettségi rendszert gyorsan bevezessék átfogó, országos orvosi vizsgálatokkal, ahogyan azt Boris Pistorius (SPD) szövetségi védelmi miniszter is elképzelte.