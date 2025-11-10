Egyértelmű sikert hozott a magyar-amerikai tárgyalás

Orbán Viktor és a magyar delegáció Washingtonban tett látogatást. A miniszterelnök és Donald Trump találkozójának eredményeként az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorba léptek.

Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban

Fotó: Orbán Viktor Facebook

A tárgyalás előtti sajtótájékoztatón Donald Trump amerikai elnök méltatta Orbán Viktort, akit rendkívüli vezetőnek nevezett, egyúttal pedig hangsúlyozta, hogy az európai vezetőkkel ellentétbe a magyar miniszterelnök nem követett el hibát a bevándorlás terén. Orbán Viktor a találkozón elmondta, hogy hazánk továbbra is támogatni kívánja Donald Trump béketeremtő törekvéseit.

A megbeszélés után a miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel együtt ismertette az eredményeket.

A delegáció tagjai több kétoldalú megbeszélést is folytattak, amelyeken megállapodások is születtek. Ezek között a legfontosabbként a miniszterelnök kiemelte, hogy hazánk korlátozás nélküli, állandó kivételt kapott a szankciók alól. Ennek értelmében a jövőben sem fognak vonatkozni a korlátozások a Török Áramlatra, valamint a Barátság kőolajvezetékre.

Ezzel sikerült ismételten megvédeni a magyar energiabiztonságot és vele a rezsicsökkentést is.

Emellett megállapodás született a nukleáris energia ügyében is, ami kapcsán Orbán Viktor bejelentette, hogy az amerikai Westinhouse nukleáris fűtőanyagot szállít majd a paksi atomerőműbe, valamint korszerű technológiát szerez be az elhasznált fűtőelemek biztonságos tárolására.

A miniszterelnök emellett jelezte azt is, hogy a budapesti békecsúcs terve továbbra is napirenden van, amikor pedig eljön az ideje, akkor azt továbbra is a terveknek megfelelően a magyar fővárosban fogják megtartani.

New York szélsőbaloldali polgármestert választott

A héten az egyik leginkább vitatott esemény a New York-i polgármester választás volt. Az előrejelzéseknek megfelelően a város Zohran Mamdanit választotta meg, akinek személyében az első muszlim vezető kerül az amerikai város élére. Mamdani azonban a győzelem ellenére nem mentes az ellentmondásoktól.

A politikus korábban sorozatosan visszautasította a globális intifádára való felhívás elítélését.

Emellett azonban a frissen megválasztott polgármester jelezte, amennyiben Benjamin Netanjahu belép New York területére, úgy azonnal le kell tartóztatni. A város egyik prominens rabbija ezen kijelentések okán a választás másnapján már jelezte: a megválasztott polgármester veszélyt jelent a New York zsidó közösségeire.

Mamdani kampányát egyébként több sajtótermék is vizsgálta, akik egyöntetűen arra jutottak, hogy a politikus támogatásai nagy részben Soros Györgyhöz köthető szervezetektől érkeztek.