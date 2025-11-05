Orbán Balázs: Bővül a patrióta tábor Európában!

Orbán Balázs posztjában kiemelte: a cseh koalíciós program világos és határozott patrióta irányt képvisel.
A legfontosabb célok között szerepel az olcsóbb energia biztosítása, az energiabiztonság növelése, a lakhatási problémák kezelése, valamint a méltányos nyugdíjrendszer és a közbiztonság megerősítése.
Az új kormány zéró toleranciát hirdet az illegális migrációval szemben, és egyértelműen elutasítja az uniós migrációs paktumot, amelyet több közép-európai ország – köztük Magyarország – is veszélyesnek tart az európai identitás és biztonság szempontjából
– fogalmazott Orbán Balázs.
A külpolitikai célok között szerepel, hogy Csehország továbbra is a NATO és az Európai Unió tagja kíván maradni, de az utóbbit belülről akarják megreformálni
– írta.
A program külön kitér a visegrádi együttműködés megerősítésére, valamint a tartós transzatlanti kapcsolatok fenntartására. Emellett a kormányzat fontosnak tartja a baráti viszony megőrzését Izraellel, és a diplomáciai erőfeszítések támogatását az ukrajnai háború békés lezárása érdekében.
Orbán Balázs szerint a Babis-kormány megalakulása újabb lendületet ad az európai patrióták szövetségének, amely a liberális brüsszeli elit politikájával szemben a béke, a nemzeti szuverenitás és az európai versenyképesség helyreállítását tűzte zászlajára.
Üdv a klubban, Babis miniszterelnök úr!
– zárta bejegyzését Orbán Balázs.