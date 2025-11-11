Orbán sikeresen győzte meg Trumpot

A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök szoros szövetsége nélkül nem sikerült volna a megállapodás. A Sky News is arról ír, hogy Orbán Viktor sikeresen győzte meg Donald Trumpot a szankciók kérdésében.

Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége történelmi sikert hozott

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mint ismeretes a magyar delegáció Orbán Viktor vezetésével történelmi sikert ért el Washingtonban. A magyar miniszterelnöknek sikerült megvédenie a rezsicsökkentést, miután az amerikai elnök jóváhagyta, hogy hazánk korlátlan szankciók alóli mentességet kapjon az orosz földgáz és kőolaj ügyében.

A döntés értelmében a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték mentességet élvez az amerikai szankciókkal szemben.

Donald Trump egyébként már korábban beszélt róla, hogy tisztában van hazánk helyzetével. Az amerikai elnök ennek kapcsán többször hangsúlyozta, hogy miután Magyarország nem rendelkezik kikötővel, így a vezetékekre van utalva. A Fehér Házban tartott megbeszélésen pedig Orbán Viktor és Donald Trump meg is egyezett.

A kétoldalú tárgyalás előtt azonban Trump az európai politikusokat is helyre tette.

Az elnök jelezte, hogy habár Brüsszel a szankciók pártján áll, nem Magyarország az egyetlen olyan európai ország amely orosz energiahordozókat vásárol. Ezek közül pedig olyanok is akadnak, akiknek van tengeri kikötője, következésképpen máshonnan is meg tudnák oldani a beszerzést.

Az amerikai elnök egyébként ismét elismerően szólt a találkozón a magyar miniszterelnökről akit „kiváló vezetőnek” nevezett. A két politikus hosszú szövetsége pedig több fronton is kifizetődő volt.

Hazánk ugyanis nem csak a szankciós mentességgel, de megállapodások egész sorával tért haza. Ilyen például az amerikai Westinghouse vállalattal kötött megállapodás, aminek értelmében a jövőben az amerikai cég nukleáris fűtőanyagot szállít majd hazánk számára, ezzel is diverzifikálva energiaellátásunk.

