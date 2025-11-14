Elismeréssel ír a bolgár média Orbán Viktorról

Orbán Viktor megőrizte Magyarország jogát arra, hogy továbbra is orosz olajat vásároljon a Barátság vezetéken keresztül, gázt kapjon a Török Áramlat vezetéken keresztül, és folytassa a paksi atomerőmű bővítését a Roszatommal. A magyar miniszterelnök – írja a lap – bizonyította, hogy van tartása, és hogy Magyarország nemzeti érdeke fontosabb annál, mit gondolnak a budapesti külföldi nagykövetségek. Azt is megmutatta, hogy a Fehér Házban is lehet tárgyalni anélkül, hogy bárkinek térdre kellene ereszkednie.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI)

A bolgár Fakti ezután Bojko Boriszov – volt bolgár miniszterelnök – alakját állítja szembe Orbán Viktoréval.

A cikk felidézi, hogy Boriszov korábban leállította a Déli Áramlat gázvezeték építését, pedig Bulgária jelentős bevételt remélhetett volna a projektből. Ugyancsak ő nevezte hibának a belenei atomerőmű tervét, amelyet – a lap értékelése szerint külső politikai nyomásra – végül félretett.

A szerző szerint Orbán Viktor partnerként lépett be a Fehér Házba, és saját érdekeit érvényesítve távozott.

Ezzel szemben Boriszovot a lap engedékeny tárgyalófélként mutatja be, aki inkább elfogadja a másik oldal feltételeit. Mint írják: míg Orbán azt képviselte, hogy „együttműködés, de nem a saját érdekeink rovására”, addig Boriszov hozzáállása inkább azt tükrözte, hogy kész aláírni, amit elé tesznek.

A cikk szerint Magyarország kedvezményeket kapott.

Orbán kormányzása alatt Magyarország energiaellátása több lábon áll, mert – a lap szerint – nem zárkózik el a Moszkvával folytatott tárgyalásoktól.

Bulgária viszont Boriszov idején jóval kiszolgáltatottabb lett az energiaimportnak, részben azért, hogy ne kerüljön szembe a Fehér Házzal. A lap kiemeli: Bulgária hosszú ideje vásárol amerikai LNG-t, ennek ellenére rá továbbra is a szankciók teljes köre érvényes – ami szerintük azt mutatja, hogy a nemzetközi energiapolitikában nem mindenkit kezelnek egyformán.

A szerző végül úgy fogalmaz: a nagyhatalmakkal kétféleképpen lehet tárgyalni – államférfiként vagy alárendelt félként. A cikk értelmezése szerint Orbán az előbbit, Boriszov az utóbbit képviseli.