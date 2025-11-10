Orbán Viktor diplomáciai sikerét méltatta a Reuters

A döntés értelmében Magyarország mentesül a legújabb amerikai energiaszankciók alól, amelyek az ukrajnai háború miatt sújtják az orosz olajvállalatokat, írta a Reuters.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszél Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Ház kabinettermében, 2025. november 7-én (Fotó: Getty Images/AFP/Roberto Schmidt)

Orbán Viktor: Ez létfontosságú Magyarország számára

A találkozón Orbán Viktor hangsúlyozta: az orosz energiahordozók beszerzése nem politikai, hanem nemzetgazdasági szükségszerűség, hiszen Magyarország tengerpart nélküli országként korlátozott lehetőségekkel rendelkezik alternatív energiaforrásokhoz.

Ismertettem az elnökkel, milyen következményei lennének a magyar emberekre és a gazdaságunkra nézve, ha nem juthatnánk hozzá orosz olajhoz és gázhoz

– mondta Orbán Viktor. Trump megértéssel fogadta az érveket, és újságírók előtt elismerte:

Magyarország számára nagyon nehéz más régiókból olajat és gázt szerezni. Nincs tengerük, nincsenek kikötőik. De ez egy nagyszerű ország, és megérdemli a tisztességes bánásmódot.

Az amerikai elnök hozzátette:

Sok európai ország továbbra is vásárol orosz energiát – felmerül a kérdés: miért csak Magyarországot büntetnénk ezért?

A Fehér Ház szerint a mentesség része egy szélesebb gazdasági együttműködésnek.

Trump és Orbán közös állásponton az ukrajnai háború vonatkozásában

A két vezető a háború kérdését is megvitatta. Trump kijelentette, hogy továbbra is nyitott egy találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az alapvető probléma az, hogy Oroszország még nem akarja befejezni a harcot. De eljön az idő, amikor ez megváltozik

– mondta Trump.

Orbán Viktor a találkozón „új aranykort” jósolt a magyar–amerikai együttműködésben, és elismeréssel beszélt Trump vezetői stílusáról. Trump pedig kijelentette, hogy támogatja Orbánt a 2026-os választásokon, és méltatta Magyarország határozott bevándorláspolitikáját:

Nem követett el hibát a migráció ügyében. Tisztelik, sokan szeretik – én pedig különösen nagyra tartom.

A két ország kapcsolatainak javulását jelzi, hogy az Egyesült Államok a múlt hónapban teljes mértékben visszaállította Magyarország részvételét a vízummentességi programban.