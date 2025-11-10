Orbán Viktor történelmi diplomáciai sikert aratott Washingtonban a német sajtó szerint is

Orbán Viktor kormánya továbbra is vásárolhat orosz olajat és földgázt. Donald Trump amerikai elnök különleges engedményt adott Magyarországnak annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szigorú szankciókat vezetett be az orosz energiahordozók ellen, írta a Bild.

Donald Trump amerikai elnök köszönti Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét a washingtoni Fehér Házban, 2025. november 7-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Bryan Dozier)

A döntést Orbán Viktor jelentette be péntek délután, a Fehér Házban tartott megbeszélése után.

Általános és határozatlan ideig érvényes felmentést kaptunk az orosz olaj és földgáz importjára vonatkozó korlátozások alól, két fő vezetéken keresztül

– közölte a miniszterelnök.

Egy, a Bloombergnek nyilatkozó amerikai tisztviselő megerősítette: Trump egyértelmű döntést hozott, és megértéssel kezelte Magyarország kérését. Az amerikai elnök újságírók előtt elmondta:

Magyarország számára nagyon nehéz más forrásból olajat és gázt beszerezni. Ahogy tudják, nem rendelkeznek tengerparttal, ami nagy hátrány.

Orbán–Trump-találkozó: üzletek is köttettek

Magyarország az orosz–ukrán háború kezdete óta fenntartotta energiaszállításait Oroszországból, és több ideiglenes mentességet is kihasznált az uniós szankciók alól. Most azonban Washington is engedékenyebbnek bizonyult – Orbán Viktor sikeres diplomáciai tárgyalásainak köszönhetően.

A magyar miniszterelnök több komoly amerikai gazdasági megállapodást ajánlott fel, hogy erősítse a két ország kapcsolatát. 100 millió dolláros szerződés készül a Westinghouse Electric Co.-val a paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátására, amelyet jelenleg Oroszország biztosít. 600 millió dollár értékű LNG-vásárlásról is tárgyalnak az Egyesült Államokkal, öt évre szóló megállapodás keretében. Emellett védelmi és pénzügyi megállapodások is születhetnek, amelyekről a magyar delegáció a következő hetekben folytatja az egyeztetéseket.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház kabinettermében, 2025. november 7-én (Fotó: Getty Images/AFP Roberto Schmidt)

„Új aranykor” – Orbán Viktor és Donald Trump kölcsönös dicsérete

Trump a találkozó kezdetén „nagyszerű vezetőnek” nevezte Orbán Viktort. A magyar kormányfő szerint a tárgyalás új fejezetet nyit a magyar–amerikai kapcsolatokban.

„Aranykort akarunk kezdeni az együttműködésben” – fogalmazott.

A két vezető a háborús helyzetet is érintette. Trump elmondta, hogy érdekelné, miként tudna Magyarország hozzájárulni az ukrajnai békefolyamathoz, tekintettel Orbán Viktor jó kapcsolatára Vlagyimir Putyinnal. A beszélgetés egyik pillanatában Trump megkérdezte vendégétől: „Szerinted Ukrajna megnyerheti a háborút?”

Orbán Viktor így válaszolt: „Csodák történhetnek…”

Trump erre annyit tett hozzá: „Mindig van esély” – utalva arra, hogy nem zár ki egy jövőbeni találkozót az orosz elnökkel sem.