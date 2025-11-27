Rangos elismerésben részesült a magyar miniszterelnök

Kiemelkedő diplomáciai erőfeszítéseik elismeréseként Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök részesül idén a Pásztor István-díjban. Az elismerést a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, a két nép közötti bizalom és együttműködés erősítéséért ítélte oda a Pásztor István Alapítvány.

Idén az igazgatóbizottság egyöntetű döntéssel Orbán Viktort és Alekszandar Vucsicsot nevezte meg a díj nyerteseiként. Orbán Viktor érdemeit részletesen kiemelve az alapítvány közleménye aláhúzta a miniszterelnök meghatározó szerepét a történelmi megbékélés előmozdításában. Orbán Viktor következetes politikája hozzájárult ahhoz, hogy a két ország ne csak szomszédok maradjanak, hanem valódi stratégiai partnerekké váljanak.

Pásztor Ábel, Pásztor István fia, a Pásztor István Alapítvány elnöke beszédében kiemelte: édesapja mindig arról álmodott, hogy létrehozzon egy olyan alapítványt, amely az olyan rászorulóknak segít, akik máshová nem tudnak fordulni, ezért döntöttek úgy, hogy emléke előtt ily módon tisztelegnek.

A díjazottak kapcsán kiemelte: a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok történelmi csúcson vannak, ez pedig nem lenen így Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics nélkül.

- jelentette ki Pásztor Ábel, a Pásztor István Alapítvány igazgató bizottságának elnöke, Pásztor István fia köszöntőjében Szabadkán a Pásztor István-díj átadóján csütörtökön.

A Pásztor István-díjjal az alapítvány azok munkásságát ismeri el, akik munkásságukkal építik és fejlesztik a magyar-szerb kapcsolatokat a Szerbiában élő magyar közösség, a Magyarországon élő szerb közösség és a két ország minden polgára javára. Az elismerést első alkalommal Áder János volt magyar és Tomislav Nikolic korábbi szerb köztársasági elnök vehette át, míg idén Orbán Viktor miniszterelnöknek és Aleksandar Vucic szerb elnöknek ítélték oda.