Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics közös sajtótájékoztatón beszélt a két országot érintő kérdésekről

Kiemelkedő diplomáciai erőfeszítéseik elismeréseként Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök részesül idén a Pásztor István-díjban. Az elismerést a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, a két nép közötti bizalom és együttműködés erősítéséért ítélte oda a Pásztor István Alapítvány. Orbán Viktor Szabadkán vette át a Pásztor István díjat, amely után a szerb elnökkel közös sajtótájékoztatón beszél az aktuális kérdésekről.

Orbán Viktor miniszterelnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy megtiszteltetés volt Vucsics elnökkel közösen átvenni Pásztor István Alapítvány díját.

A miniszterelnök szerint Szerbiának és Magyarországnak hetente kell egyeztetnie, ennek érdekében pedig a külügyminisztereket meg is bízták, hogy a lehető legszorosabb együttműködést alakítsák ki.

A miniszterelnök egyúttal jelezte, hogy a szerb elnökkel munkaebéd keretében megvitatják majd a háború, a szankciók és Szerbia energiaellátási problémáinak a kérdését is.

A miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Magyarország nem rendelkezik nagy mennyiségű gázzal belföldön, így importra szorulunk. Ez főként orosz olaj.

A miniszterelnök hangsúlyozta: ezért volt fontos az amerikai szankciók alóli mentesség kiharcolása, Szerbiának pedig úgy tud hazánk segíteni, hogy ami van azt megosztjuk. Ehhez viszont szükséges, hogy továbbra is érkezzen orosz olaj.

Orbán Viktor kiemelte, fontos, hogy az energiabiztonsághoz elengedhetetlen infrastruktúra ki legyen építve, és ha kell, akkor segíteni tudjunk a Szerbeknek. Ennek kapcsán Orbán megjegyezte, hogy ha változik a világpolitika – amire volt már példa – akkor könnyen lehet hogy a szerbek fognak majd nekünk szállítani, ahogy ez megtörtént a földgáz esetében korábban, hiszen kezdetben mi szállítottunk, ma azonban már mi kapjuk a földgáz dél felől.