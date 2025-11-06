Orbán Viktor és Donald Trump sorsdöntő tárgyalása: erről lesz szó

Deák Dániel: Történelmi jelentőségű megállapodások jöhetnek

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak adott interjújában hangsúlyozta: a november 7-i Trump–Orbán-találkozó történelmi jelentőségű lehet, hiszen várhatóan gazdasági, hadiipari és energetikai együttműködésekről születnek megállapodások, amelyek „hosszú távon minden magyar életét befolyásolhatják”.

Elmondása szerint a magyar szempontból legkritikusabb kérdés az energetika, mivel Washington évek óta azt szorgalmazza, hogy Európa szakítson az orosz energiával. Magyarország álláspontja azonban világos:

Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, ezt nem ideológiai, hanem fizikai és gazdasági realitások indokolják.

Deák kiemelte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump baráti viszonya miatt a négyszemközti megbeszélés döntő lehet, és szerinte „jó esély van arra, hogy energetikai kérdésekben is megnyugtató megállapodás szülessen”.

A politológus úgy látja, a találkozó nemcsak energetikai, hanem szélesebb gazdasági és technológiai megállapodásoknak is utat nyithat, és „nagyon sikeres tárgyalássorozat” végére érhet a magyar delegáció.

A háború kérdése szintén központi téma lesz. Deák Dániel szerint az amerikai és magyar célok itt egybeesnek:

Donald Trump is lezárná a háborút, és Orbán Viktor a négyszemközti egyeztetésen olyan békejavaslatokat tehet, amelyeket az amerikai elnök mérlegelhet.

Hozzátette: a budapesti békecsúcs előkészítésének is fontos állomása lehet a látogatás.

Deák Dániel emlékeztetett: Trump elnökké választása óta már érezhető volt a kétoldalú viszony javulása. Az elmúlt egy évben tíz új amerikai beruházás érkezett Magyarországra, feloldották a politikai szankciókat, és több pozitív döntés született — várhatóan újabb fontos bejelentések jönnek pénteken.