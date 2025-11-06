Orbán Viktor és Donald Trump sorsdöntő tárgyalása: erről lesz szó

November 7-én pénteken Washingtonban találkozik Orbán Viktor és Donald Trump. Az országvezetők találkozójának egyik fő témája Magyarország energiaellátása lesz.
Orbán Viktor a Kossuth rádióban elmondta: Magyarország számára ez a találkozó fontos lépés a béke irányába, és egyben lehetőség arra, hogy az amerikai–magyar gazdasági együttműködés új szakaszba lépjen. Mint fogalmazott:
Régóta dolgozunk ezen a találkozón. Nemcsak arról van szó, hogy találkozom az USA elnökével, hanem szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban, gazdasági vezetők, több miniszter, nemzetbiztonsági főtanácsadó is jelen lesz. Teljes áttekintése történik az amerikai,magyar kapcsolatoknak. Persze ennek a legfontosabb eleme a béke, de egy amerikai–magyar gazdasági együttműködés is létrejöhet majd
– mondta el a miniszterelnök.
Szijjártó Péter az eseménnyel kapcsolatban elmondta, Donald Trump hivatalba lépése óta ez lesz az első hivatalos kétoldalú találkozó az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között. A tárcavezető a találkozóról tartott tájékoztatón szintén megerősítette, a találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetősége hangsúlyos napirendi pontként fog szerepelni.
Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország készen áll egy budapesti békecsúcs megrendezésére, amennyiben az amerikai–orosz előkészítő tárgyalások eredményesen zárulnak.
Másik fontos eleme lesz a tárgyalások napirendjének egy nagy gazdasági és energia együttműködési csomag létrehozása, amelynek előkészítésén az elmúlt hetekben és hónapokban sokat dolgoztunk, amely előkészítésnek egy fontos állomása volt legutóbbi washingtoni tárgyalásom az Egyesült Államok külügyminiszterével, Marco Rubióval. Ez a nagy gazdasági és energia együttműködési csomag hozzájárul Magyarország hosszú távú energiabiztonságának garantálásához hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság teljesítsesítményét növelő új, modern, sok munkahelyet teremtő beruházások érkeznek az Egyesült Államokból Magyarországra, és megteremtjük ennek a nagy gazdasági és energia együttműködésnek a stabil pénzügyi hátterét is
– húzta alá.
Deák Dániel: Történelmi jelentőségű megállapodások jöhetnek
Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak adott interjújában hangsúlyozta: a november 7-i Trump–Orbán-találkozó történelmi jelentőségű lehet, hiszen várhatóan gazdasági, hadiipari és energetikai együttműködésekről születnek megállapodások, amelyek „hosszú távon minden magyar életét befolyásolhatják”.
Elmondása szerint a magyar szempontból legkritikusabb kérdés az energetika, mivel Washington évek óta azt szorgalmazza, hogy Európa szakítson az orosz energiával. Magyarország álláspontja azonban világos:
Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, ezt nem ideológiai, hanem fizikai és gazdasági realitások indokolják.
Deák kiemelte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump baráti viszonya miatt a négyszemközti megbeszélés döntő lehet, és szerinte „jó esély van arra, hogy energetikai kérdésekben is megnyugtató megállapodás szülessen”.
A politológus úgy látja, a találkozó nemcsak energetikai, hanem szélesebb gazdasági és technológiai megállapodásoknak is utat nyithat, és „nagyon sikeres tárgyalássorozat” végére érhet a magyar delegáció.
A háború kérdése szintén központi téma lesz. Deák Dániel szerint az amerikai és magyar célok itt egybeesnek:
Donald Trump is lezárná a háborút, és Orbán Viktor a négyszemközti egyeztetésen olyan békejavaslatokat tehet, amelyeket az amerikai elnök mérlegelhet.
Hozzátette: a budapesti békecsúcs előkészítésének is fontos állomása lehet a látogatás.
Deák Dániel emlékeztetett: Trump elnökké választása óta már érezhető volt a kétoldalú viszony javulása. Az elmúlt egy évben tíz új amerikai beruházás érkezett Magyarországra, feloldották a politikai szankciókat, és több pozitív döntés született — várhatóan újabb fontos bejelentések jönnek pénteken.