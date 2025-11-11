Hírlevél

Rendkívüli!

Zelenszkij gátlástalan hazudozó – mutatjuk, most miben kamuzott hatalmasat

FAZ

FAZ: Orbán Viktor elégedett lehet a Fehér Házban elért eredményekkel

15 perce
A német Frankfurter Allgemeine Zeitung is arról ír, hogy Orbán Viktor elégedett lehet a Fehér Házban elért eredményekkel. A lap szerint a magyar miniszterelnök washingtoni látogatása során „részleges sikereket ért el az orosz olajimport folytatásának biztosításában”, amihez nagyban hozzájárult Donald Trumppal ápolt jó kapcsolata. A cikk kiemeli: a két vezető között baráti hangulatban zajlottak a tárgyalások, és Trump ismét elfogadta Orbán érveit Magyarország energiaellátásának sajátosságairól.
A FAZ szerint Orbán Viktor miniszterelnök elégedett lehet: washingtoni látogatása során „részleges sikert ért el az orosz olajimport folytatásának biztosításában. Ebben jó kapcsolata Donald Trumppal is segítette”.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A cikk megjegyzi, hogy Magyarország – Szlovákiával együtt – az egyetlen uniós tagállam, amely az orosz Barátság-kőolajvezetéken keresztül nem csökkentette, hanem növelte az importált olaj mennyiségét. Orbán Viktor ennek szükségességét Magyarország földrajzi adottságaival magyarázta, amit Trump  megértéssel fogadott.

„Nehéz nekik más területekről olajat és gázt szerezni” – idézi a FAZ az amerikai elnököt, aki hozzátette: „Nincs tengeri kijáratuk.”

A német lap szerint a Fehér Házban a béketeremtés kérdése is szóba került.

Az Ukrajnában zajló háború lehetséges megoldásával kapcsolatban természetesen felmerült Washingtonban a kérdés a béke-csúcsról, amelyet Trump október közepén, Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után jelentett be

 – írja a FAZ.

Trump megerősítette, hogy a lehetséges találkozót Budapesten szeretné megtartani:

Ha megtartjuk, szeretném, ha Budapesten lenne

 – idézi a lap az amerikai elnököt.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint egy ilyen, globális politikai jelentőségű esemény a magyar fővárosban óriási lökést jelentene Orbán számára, amely bizonyosan segítené őt a közelgő választási kampányban. 

Trump ismét Orbán érveit fogadja el. Orbán azonban tapasztalatból tudja, hogy Trump meghallgatja és megbízik benne a személyes beszélgetések során. Már az augusztusi, Putyinnal folytatott sikertelen alaszkai csúcstalálkozója előtt is azt nyilatkozta az elnök az újságíróknak, hogy Orbán tanácsát kérte az ukrajnai háborúval kapcsolatban

 – írja a lap.

Hozzáteszi: „A harcok folytatódásának egyszerű okára Oroszországra utalva Trump mondta: »Még nem akarnak leállni«.”

