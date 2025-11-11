FAZ: Orbán Viktor elégedett lehet a Fehér Házban elért eredményekkel

A FAZ szerint Orbán Viktor miniszterelnök elégedett lehet: washingtoni látogatása során „részleges sikert ért el az orosz olajimport folytatásának biztosításában. Ebben jó kapcsolata Donald Trumppal is segítette”.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A cikk megjegyzi, hogy Magyarország – Szlovákiával együtt – az egyetlen uniós tagállam, amely az orosz Barátság-kőolajvezetéken keresztül nem csökkentette, hanem növelte az importált olaj mennyiségét. Orbán Viktor ennek szükségességét Magyarország földrajzi adottságaival magyarázta, amit Trump megértéssel fogadott.

„Nehéz nekik más területekről olajat és gázt szerezni” – idézi a FAZ az amerikai elnököt, aki hozzátette: „Nincs tengeri kijáratuk.”

A német lap szerint a Fehér Házban a béketeremtés kérdése is szóba került.

Az Ukrajnában zajló háború lehetséges megoldásával kapcsolatban természetesen felmerült Washingtonban a kérdés a béke-csúcsról, amelyet Trump október közepén, Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után jelentett be

– írja a FAZ.

Trump megerősítette, hogy a lehetséges találkozót Budapesten szeretné megtartani:

Ha megtartjuk, szeretném, ha Budapesten lenne

– idézi a lap az amerikai elnököt.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint egy ilyen, globális politikai jelentőségű esemény a magyar fővárosban óriási lökést jelentene Orbán számára, amely bizonyosan segítené őt a közelgő választási kampányban.

Trump ismét Orbán érveit fogadja el. Orbán azonban tapasztalatból tudja, hogy Trump meghallgatja és megbízik benne a személyes beszélgetések során. Már az augusztusi, Putyinnal folytatott sikertelen alaszkai csúcstalálkozója előtt is azt nyilatkozta az elnök az újságíróknak, hogy Orbán tanácsát kérte az ukrajnai háborúval kapcsolatban

– írja a lap.

Hozzáteszi: „A harcok folytatódásának egyszerű okára Oroszországra utalva Trump mondta: »Még nem akarnak leállni«.”