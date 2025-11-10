Orbán Viktor győzelméről ír a brüsszeli hírportál

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki találkozója jelentős sikerként könyvelhető el a magyar kormányfő számára – ismeri el az EUobserver brüsszeli hírportál.

Orbán Viktor a brüsszeli hírportál szerint is sikert aratott Washingtonban (Fotó: Getty Images via AFP)

A megbeszélés eredményeként Magyarország felmentést kapott az orosz olajimportra vonatkozó amerikai szankciók alól, ami komoly diplomáciai és energiapolitikai áttörést jelent – emeli ki a baloldali médium, amely szerint a megbeszélés célja kettős volt: egyrészt enyhíteni az új szankciók jelentette energiapolitikai fenyegetést, másrészt demonstrálni a két vezető közötti partnerség mélységét és jellegét.

A magyar delegáció jól előkészített gazdasági csomaggal érkezett, amely több fontos elemet tartalmazott. Ezek közül kiemelkedik a Westinghouse-zal kötött 114 millió dolláros megállapodás a Paks I reaktorok üzemanyag-ellátásáról, valamint egy 600 millió dolláros memorandum az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról. Emellett egy 700 millió dolláros védelmi beszerzési csomag is szerepelt a tárgyalások napirendjén – sorolta a tárgyalás eredményeit az EUobserver.

A lap szerint a találkozó valódi jelentősége azonban túlmutat a konkrét megállapodásokon. Az energetikai együttműködés új iránya Magyarország energiaimportjának diverzifikációját vetíti előre, ami geopolitikai szempontból az Orbán-kormány külpolitikájának egyik legjelentősebb elmozdulását jelentheti Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta.

Az amerikai LNG-szállítási szándéknyilatkozatot ha önmagában forradalmi léptékűnek nem is, de mindenképpen fontosnak tartja, mondván az egy „lépés az energiadiverzifikáció felé”.

A brüsszeli médium szerint a találkozó sikere lehetővé teszi Orbán Viktor magyar miniszterelnök többirányú külpolitikájának folytatását.

Egyúttal kiemelte Donald Trump elkötelezettségét a konzervatív vezetők támogatása iránt, és kritizálta az amerikai elnök döntését, hogy felmentést adott Magyarország számára a szankciók alól, mondván ez gyengítheti Washington pozícióját az orosz fosszilis üzemanyagok más fő vásárlóival, például Indiával és Kínával szemben.