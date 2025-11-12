Washingtoni találkozó: még az ukrán sajtó is arról ír, hogy Orbán Viktor milyen jelentős sikert ért el

Hírlevél

Az ukrán sajtó szerint Orbán Viktor jelentős diplomáciai eredményt ért el Donald Trumppal folytatott washingtoni tárgyalásán. A Dzerkalo Tyzhnia úgy értékeli: az amerikai elnök támogatása és az orosz olajszankciók alóli mentesség nemcsak gazdasági előnyt, hanem politikai megerősítést is jelent a magyar miniszterelnöknek. A lap szerint mindez erősítheti Orbán nemzetközi pozícióját, miközben Kijev mindezt aggodalommal figyeli.
Orbán Viktor Donald Trump szankciók siker Washington

Az ukrán sajtó értékelése szerint Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni találkozója több szempontból is komoly politikai eredményt hozott Magyarországnak. A beszámoló szerint az amerikai elnök egyetértett a magyar miniszterelnök bevándorláspolitikájával, és mentességet adott Budapestnek az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól – írja a Dzerkalo Tyzhnia.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 7: Hungary Prime Minister Viktor Orban speaks during a bilateral lunch with U.S President Donald Trump in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Orbán and Trump are expected to address the continued reliance of Hungary on Russian oil, a resource seen as critical for funding Moscow's war. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump a Fehér Házban (Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az ukrán lap úgy látja, hogy a döntés kedvező Orbán számára, mivel lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is orosz energiát vásároljon, ami segít fenntartani az alacsony rezsiárakat. A cikk kiemeli: a magyar gazdaság nagymértékben függ az orosz energiától – 2024-ben az ország olajszükségletének 86, gázellátásának pedig 74 százaléka érkezett Oroszországból.

A cikk szerint szerint Orbán Viktor célja a mentesség megszerzésével az volt, hogy elkerülje az energiaárak emelkedését, ami súlyos politikai és gazdasági következményekkel járt volna. 

A lap szerint a találkozó másik fontos eleme, hogy Trump „nagyszerű vezetőként” méltatta Orbánt, és bejelentette, hogy támogatni kívánja a magyar gazdaságot pénzügyi védelmi megállapodásokon keresztül. Ez – az ukrán értékelés szerint – növeli Orbán nemzetközi súlyát, miközben csökkenti Magyarország függőségét az Európai Uniótól.

Az ukrán sajtó kritikusan szemléli az egyezséget, mivel úgy véli: az amerikai szankciók alóli magyar mentesség gyengíti Kijev azon erőfeszítéseit, hogy korlátozza Oroszország háborús bevételeit. 

Az elemzés arra is rámutat, hogy Orbán Viktor washingtoni sikere megerősítheti Magyarország pozícióját az uniós döntéshozatalban, és hozzájárulhat egy olyan közép-európai politikai blokk kialakulásához – Magyarország, Szlovákia és Csehország részvételével –, amely az ukrajnai támogatások és a további szankciók ügyében egységesen léphet fel Brüsszelben.

 

