A török média Donald Trump és Orbán Viktor különleges szövetségéről ír

A török lap azt írja, Orbán Viktor washingtoni látogatásán igyekezett meggyőzni Donald Trumpot arról, az ukrajnai háború nem rendezhető katonai úton. A magyar miniszterelnök szerint a Nyugat stratégiája „félreértésen” alapul – és Trump nyitottnak tűnt erre az értelmezésre. A találkozót követően Washington felmentést adott Magyarországnak az orosz olaj- és gázimportot sújtó amerikai szankciók alól.

Az amerikai szankciók ellenére Orbán Viktor ügyes manőverrel biztosítja hazánk energiabiztonságát (Fotó: MTI)

A lap ezt úgy értelmezi, ez a lépés egyrészt arra utalhat, hogy az Egyesült Államok szeretné egy EU-tagállamot a saját szövetségesi körében tartani; másrészt aggasztó jel lehet Kijev számára, hogy az amerikai támogatás gyengül. A cikk arra is rámutatott,

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki múlt hónapban újabb fegyverszállítmányokat kért Washingtontól, konkrét eredmények nélkül távozott.

Néhány nappal később Trump a Fehér Házban fogadta a szír elnököt – ez a gesztus jól mutatja, hogy új diplomáciai egyensúlyt keres. Meghívása egyszerre szimbolikus és stratégiai jelentőségű: az Egyesült Államok immár lehetséges partnerként tekint Szíriára az Iszlám Állam elleni harcban.

[OPINION] Trump’s new foreign policy: pragmatism at the expense of principle https://t.co/OyOPCw85iO — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) November 11, 2025

Trump kettős megközelítése – nyomásgyakorlás a hagyományos ellenfelekre, miközben nyitás új szereplők felé – pragmatikus külpolitikát jelez

– vélekedik a lap.

Ahogy Delaney Simon júniusi Foreign Policy-cikkében rámutatott, az amerikai szankciók rendszere annyira töredezett, hogy nehéz következetes stratégiát építeni rá. Trump azonban úgy tűnik, meg van győződve arról, hogy ezt a bonyolultságot a saját javára fordíthatja – arra alapozva, hogy a rugalmasság egyenlő az erővel – zárja a Turkish Minute.