Kénytelen volt elismerni a Kyiv Post: Orbán Viktor mindent megszerzett, amit akart

A lap emlékeztet: november 7-én a Fehér Házban tartott találkozón Donald Trump felmentést adott Magyarországnak az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól. A szankciók a Rosznyefty és a Lukoil orosz energiacégeket célozták, valamint más országokat is büntettek volna, amelyek továbbra is orosz kőolajat vásárolnak.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Anadolu via AFP)

A Kyiv Post szerint mentesség nélkül a magyar finomítók – amelyek főként a Barátság kőolajvezetéken és a Fekete-tenger alatti Török Áramlaton keresztül kapják az orosz energiát – komoly ellátási gondokkal szembesültek volna. Orbán azzal érvelt, hogy ezeknek a forrásoknak az elvágása megbénítaná a magyar gazdaságot, amely 2024-ben olajának 86, gázának 74 százalékát Oroszországból szerezte be.

A cikk szerint Trump elfogadta ezt az érvelést, és „józan döntésnek” nevezte a mentességet egy tengerparttal nem rendelkező szövetséges esetében, Orbán Viktor pedig vállalta, hogy mintegy 600 millió dollár értékben amerikai cseppfolyósított földgázt, valamint 1,5 milliárd dollár értékben amerikai uránfűtőelemeket vásárol a paksi atomerőműhöz, és technológiai együttműködéseket is ígért.

A Kyiv Post Magyar Péterre is kitért

A Kyiv Post Magyar Péterrel kapcsolatban szintén elismeri, nem valódi alternatíva a mostani rendszerrel szemben.

Az ukrán lap szerint: bár Magyar a korrupció felszámolását és a Brüsszellel való kapcsolatok rendezését ígéri, külpolitikai irányváltásra aligha lehet számítani. A Kyiv Post szerint Magyar Péter sem szakítana Oroszországgal, nem támogatná Ukrajna uniós csatlakozását népszavazás nélkül és nem küldene fegyvereket Kijevnek.