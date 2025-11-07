Washingtoni eredmények: Orbán Viktor megvédte a magyar rezsicsökkentést

Washingtonban tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump, ahol a megbeszélések középpontjában az orosz–ukrán háború és az energiaügyek álltak. Az amerikai elnök a magyar kormányfőről megnyilvánulva azt mondta, hogy „fantasztikus munkát végzett, hatalmas ember az országában, de emellett nagyon szeretik is. Nagyon jól vezeti az országot.” Az amerikai–magyar csúcstalálkozó lezárultával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezik Washingtonból.
Minden olyan ügyben ami a magyar érdek szempontjából fontos, miniszteri megbeszélések zajlottak – emelte ki Orbán Viktor a sajtótájékoztatón.
A magyar miniszterelnök elmondta, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, hiszen Magyarország korlátlan felmentést kapott az amerikai szankciók alól a Barátság kőolajvezeték esetében.
A Budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van, az amerikai és a magyar küldöttség egyetértett abban, hogy a béketeremtést folytatni kell. Egy újságíró megkérdezte, hogy a mai egyeztetések után közelebb kerületek-e az orosz–ukrán békecsúcshoz, mire az a válasz érkezett, hogy
A tárgyalást megelőző sajtótájékoztatón az elnök azt mondta, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy ez megtörténjen, de a nyitott kérdések ugyanazok, mint amik voltak néhány héttel ezelőtt
– mondta Orbán Viktor.
Magyarország emellett számíthat az USA pénzügyi támogatására és a pénzügyi együttműködés új formáit fogják bevezetni.
A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután pénteken Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.
Tehát továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár, ennek minden szükséges előföltételét megteremtettük, ami konkrétan azt jelenti, hogy a Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk
– jelentette ki a kormányfő.
Jalenleg nincs olyan amerikai szankció, ami az ellátást Magyarországon korlátozná vagy drágábbá tenné.
Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működés és 100 000 olyan honfitársunk van aki ezzel keresi meg magának és családjának a kenyerét –fogalmazott a miniszterelnök, valamint hozzátette: ezek a befektetések a magyar technológiai színvonalat is emelni fogják. Magyar vállalkozások is komoly összegeket fektetnek be az Egyesült Államokba, ezért is utaztak Washingtonba a magyar cégvezetők is
Most tudnak a magyarok üzletet csinálni az Egyesült Államokban.
– mondta a kormányfő.
Az orosz–ukrán háború lehetséges kimeneteléről is beszélt a miniszterelnök, miszerint sokat tanul, amikor a világban tárgyal. Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni. Mégis sokan azt kérdezik tőle, hogy nyerhet-e Ukrajna.
Van valami, ami szerintem Magyarországon szinte mindannyiunk számára evidens. Lehet, hogy tévedek és nem olyan széles körben, mint ahogy azt én gondolom, de azt hiszem, hogy evidens. Ez úgy hangzik, hogy Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni. Ez szerintem minden magyar ember számára olyan egyszerű, mint az ABC. Most ehhez képest itt Amerikában is, meg nagy európai országokban is úgy teszik fel a kérdést, mintha ez egy nyitott dolog lenne, de ki fog győzni? Tehát létezik egy olyan gondolat, hogy ezt a háborút Oroszországgal szemben Ukrajna a fronton meg tudja nyerni. És erről kérdezgetnek engem, hogy mi a magyar álláspont, hogy elemezzük, mit gondolunk erről. És én csak azt tudom mondani, amit ma mondtam az amerikai elnöknek, hogy nyerhetnek-e az ukránok. Hát csodák vannak.
– fogalmazott a miniszterelnök a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy hogyan látja a miniszterelnök a béke esélyeit. Ezután elmondta, Magyarország felajánlotta támogatását az Egyesült Államoknak az orosz–ukrán béke elérésében. Orbán Viktor úgy fogalmazott:
ha szükséges, mindenben támogatni fogjuk az amerikai elképzeléseket a béke megteremtése érdekében az orosz-ukrán háborúban.
A kormányfő megerősítette: A budapesti találkozót – amikor annak eljön az ideje – megtartják majd a magyar fővárosban.
A Voyager Technologies az első kereskedelmi űrállomást 2029-re fel fogja bocsátani. Mivel mi magyarok 45 év után egy újabb űrmissziót vittünk sikerre, így az együttműködő partnerek is keresnek bennünket és így a magyar űripari vállalatok is fognak részt venni a következő űrmisszióban.
A miniszterelnök a sajtótájékoztató végén kiemelte: az űrkutatás terén most megkötött magyar–amerikai együttműködés az egyik olyan dolog, amiről még sokat fogunk beszélni. Az energia fontos, azonban a jövő ipara egyértelműen máshol van – fogalmazott a miniszterelnök.
Az űrtechnológiai fejlesztések során egy közös program keretében lesz egy nagy magyar-amerikai együttműködés is.
Az egész világgazdaság egy technológiai korszakváltás határán áll, ebbe pedig Magyarország igyekszik bekapcsolódni. Ennek azonban előfeltétele az energia, mivel ezek a technológiák energiaigényesek. Az energia nem cél, hanem egy eszköz – fogalmazott a miniszterelnök.