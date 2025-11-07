Washingtoni eredmények: Orbán Viktor megvédte a magyar rezsicsökkentést

Washingtonban tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump, ahol a megbeszélések középpontjában az orosz–ukrán háború és az energiaügyek álltak. Az amerikai elnök a magyar kormányfőről megnyilvánulva azt mondta, hogy „fantasztikus munkát végzett, hatalmas ember az országában, de emellett nagyon szeretik is. Nagyon jól vezeti az országot.” Az amerikai–magyar csúcstalálkozó lezárultával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezik Washingtonból.

Véget ért Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Minden olyan ügyben ami a magyar érdek szempontjából fontos, miniszteri megbeszélések zajlottak – emelte ki Orbán Viktor a sajtótájékoztatón.

A magyar miniszterelnök elmondta, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, hiszen Magyarország korlátlan felmentést kapott az amerikai szankciók alól a Barátság kőolajvezeték esetében.

A Budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van, az amerikai és a magyar küldöttség egyetértett abban, hogy a béketeremtést folytatni kell. Egy újságíró megkérdezte, hogy a mai egyeztetések után közelebb kerületek-e az orosz–ukrán békecsúcshoz, mire az a válasz érkezett, hogy

A tárgyalást megelőző sajtótájékoztatón az elnök azt mondta, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy ez megtörténjen, de a nyitott kérdések ugyanazok, mint amik voltak néhány héttel ezelőtt

– mondta Orbán Viktor.

Magyarország emellett számíthat az USA pénzügyi támogatására és a pénzügyi együttműködés új formáit fogják bevezetni.

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután pénteken Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.

Tehát továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár, ennek minden szükséges előföltételét megteremtettük, ami konkrétan azt jelenti, hogy a Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk

– jelentette ki a kormányfő.

Jalenleg nincs olyan amerikai szankció, ami az ellátást Magyarországon korlátozná vagy drágábbá tenné.

Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség

– hangsúlyozta Orbán Viktor.