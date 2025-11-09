Orbán Viktor elmondta, mitől óvja meg a magyarokat a megállapodás

„Az elnökkel kötöttem megállapodást, ő azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna. Ez tehát nincs” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélésük után sajtótájékoztatót tartott a Fehér Házban

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hatalmas bajtól óvja meg a magyarokat a megállapodás

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Óvatos becsléssel 1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat. Továbbá, amikor kezdődik a fűtési szezon, 2,5-3-szor magasabb lenne a gázszámla e nélkül a megállapodás nélkül – ekkora bajtól óvtuk meg a magyarokat.

Hozzátette:

Nem mi hoztuk a magunk fejére ezt a bajt – ezt a háború hozta. Mindig mondom, hogy a háború blokkolja az európai gazdaságot a magas energiaárakon és a szankciókon keresztül.

A kormányfő hozzátette:

Ha ez az energiaszint lett volna, hogy lettünk volna így versenyképesek? Beláthatatlan következményei lettek volna a munkahelyek, gyárak, vállalkozások jövőjét illetően. Nagy bajtól mentettük meg a magyarokat, de ez egy ilyen szakma, becsap a ménkű, és villámhárítót kell szerezni. Ez a villámhárító tegnap működött.

A miniszterelnök Donald Trumppal folytatott megbeszélését értékelve arról beszélt, hogy az amerikai elnökkel tárgyalva a technikai csapdákat ki kell kerülni, amit európai fejjel nem könnyű, hogy ne a részletektől közelítsen az egészhez, hanem az egésztől a részletekhez.

Az Egyesült Államok kormányzati rendszerében az elnök a nagy összefüggésekben hoz döntéseket, és a részleteket a miniszterekre bízza. Ha a vele való tárgyaláson egy fontos ügyben egy mondatban meg tudod mondani, hogy az mennyire és miért fontos, azt ő pillanatok alatt leveszi és megérti, és megmondja, milyen mértékben kíváncsi a részletekre, akar-e róla többet tudni

– mondta Orbán Viktor.

„Az, hogy Donald Trump jó elnök lesz, az első alkalommal sem volt kérdéses”

Donald Trumpról szólva kifejtette:

Aki át tud vergődni az amerikai elnökválasztási küzdelmek szögesdrótakadály-rendszerén, nem is egyszer, hanem kétszer, ez a legfőbb biztosíték az amerikai politikai rendszerben arra nézve, hogy képesség nélküli politikai vezető nem tud hivatalba kerülni. Aki ezeket – egymás után kétszer – megnyeri, arra rá lehet bízni Amerika sorsát.

Hozzáfűzte: az, hogy Donald Trump jó elnök lesz, az első alkalommal sem volt kérdéses, most pedig végképp nem, sőt, a magyar kormányfő szerint nagy sansza van Amerikának, hogy minden idők legjobb elnökségét adja Donald Trump. Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy Trump kormányzása alatt számos akadályon volt képes túljutni, többek között azon, hogy négy évig „mélyállami szervezet” akadályozta minden radikális változtatásban, az életére, törtek, állam elleni összeesküvéssel vádolták, el akarták venni a vagyonát.

Orbán Viktor ennek tulajdonította, hogy most tornádószerűen haladnak a dolgok, civilizációs léptékű változás zajlik Amerikában.

A magyar kormányfő úgy fogalmazott:

Egy progresszív, liberális, globalista, internacionalista irányba elmozdult világot fordítanak vissza patrióta, konzervatív, keresztény, tradicionális értékeket működtetni akaró társadalommá. Ez ebben a mértékben példátlan, és eldönti a Nyugat jövőjét is jó néhány évtizedre.

Orbán Viktor a Magyar Nemzet kérdésére azt hangsúlyozta, hogy túl azon, hogy most magyar-amerikai ügyben tárgyaltak, tudják, hogy a „mi szintünk felett is folyik egy magasabb rendű küzdelem, ez a Nyugat lelkéért zajlik.”

Zajlik ma a nyugati világban egy civilizációs szintű küzdelem, azért, hogy milyen legyen az a valami, amit Nyugatnak nevezünk. Mindig is hagyományosan volt egy nagy küzdelem a nyugati politikában, fogalmazzunk úgy, hogy a jobboldal, vagyis azok, akik benne maradtak a keresztény nemzeti, nyugati hagyománykörben, ezeken az alapokon építenek föl politikai programokat; és azok között, akik kiléptek vagy kiestek ebből a hagyományból, ez a baloldali progresszív világ, akik szintén rendelkeznek egy elgondolással a világban; és globalisták, ezek építik a maguk hatalmi rendszerét. Ez a csata zajlott vagy zajlik 150 éve Európában

– mondta Orbán Viktor.