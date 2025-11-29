Nem volt hiány külpolitikai eseményekben a héten sem. Orbán Viktor miniszterelnök nem csak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában, de Alekszandr Vucsics szerb elnökkel is találkozott. Eközben Zelenszkij kampányfőnöke lemondott a korrupciós ügyben zajló nyomozás miatt, Európa pedig megpróbálja megfúrni az amerikai béketervet.
Orbán Viktor Moszkvában
A miniszterelnök Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A magyar kormányfő méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. A tárgyaláson szóba került a budapesti békecsúcs is, az egyeztetések után pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben számolt be az eredményekről.
Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti a szerződéses kötelezettségeit; mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra. Mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli, így Magyarország energiaellátásának biztonságához és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédéséhez szükséges mennyiségű kőolaj és földgáz időben érkezik Magyarországra
– fogalmazott Szijjártó Péter a tárgyalások kapcsán.
A külügyminiszter egyúttal üzent azoknak is, akik megpróbálták Orbán Viktor látogatását kiforgatni. Szijjártó Péter ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy hazánk szuverén külpolitikát folytat, ezen pedig külső nyomásra sem változtat. A külügyminiszter egyúttal elmondta, hogy a háború lezárása is előkerült, és az orosz elnök biztosította őket arról, hogy ha sor kerül a tárgyalásokra, annak Budapest ad majd otthont.
A miniszterelnök a szerb elnökkel is találkozott
Kiemelkedő diplomáciai erőfeszítéseik elismeréseként Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök részesült idén a Pásztor István-díjban. Az elismerést a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, a két nép közötti bizalom és együttműködés erősítéséért ítélte oda a Pásztor István Alapítvány. A miniszterelnök bejelentette, hogy a magyar kormány megduplázza az alapítványnak nyújtott támogatást.
A miniszterelnök a díj átvétele után elmondott beszédében külön köszöntötte Alekszandr Vucsicsot és a Pásztor család minden tagját.
Vannak olyan dolgok, amelyek nem szűnnek meg a halállal, Pásztor István munkássága pedig ilyen
– hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, hogy Pásztor Istvánnak elévülhetetlen érdeme van a magyar–szerb kapcsolatok elmélyítésében. A miniszterelnök a díj átvétele után egyeztetett Alekszandr Vucsics szerb elnökkel is, miután Szerbiát nehéz helyzetbe hozták az amerikaiak által az orosz energiaipari vállalatokra kivetett szankciók.
Ali Baba távozott hivatalából
Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke lemondott, miután házkutatást tartottak nála. Jermak az aranyvécés korrupciós botrány révén vált ismertté, és Ukrajna egyik legbefolyásosabb politikusának számított. Lemondása azt jelzi, hogy a korrupció akár Zelenszkij köreit is érintheti. Orbán Balázs az üggyel összefüggésben közölte, hogy Magyarország nem támogatja az uniós pénzek háborús célokra történő felhasználását.
A miniszterelnök politikai igazgató kifejtette, hogy Zelenszkij tancsáadója akkor vált hírhedté, amikor napvilágra került az úgynevezett aranyvécés korrupciós ügy. A kabinetfőnök lemondása arra utal, hogy a korrupció akár az elnök köreit is érintheti és a helyzet egyre tarthatatlanabb.
Mindeközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke továbbra is arra kéri az uniós tagállamokat, hogy 135 milliárd euróval támogassák Ukrajnát. Orbán Balázs kiemelte: teljesen világos, hogy a magyarok érdekeivel ellentétes, ha Brüsszel a háború finanszírozására és a háborús maffia működtetésére költi a pénzt.
Európa mindent megtesz a béke ellen
Az amerikai kormányzat nemrég egy 28 pontos béketervet mutatott be az ukrán háború lezárására, Európa vezetői azonban továbbra sem a béke oldalán állnak. Úgy fest, hamarosan velük, vagy nélkülük, de lezárják ezt a konfliktust, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig visszatér a világpolitika színpadára.
Az európai vezetők ugyan papíron mindenben támogatják Donald Trumpot és a béketörekvéseit, ez valójában csak a felszín. Brüsszel ugyanis mind az alaszkai találkozó alkalmával, mind pedig most – a 28 pontos béketerv bemutatásánál – a háttérben a saját politikai céljaiért munkálkodik. Az európai vezetők módosító javaslatai rengeteg olyan pontot tartalmaznak, amelyek kockázatosak és minimum megkérdőjelezhetők, de az már biztosan látszik, hogy ha tetszik, ha nem, Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét helyet kaphat a világpolitika színpadán.
Az európai vezetők ugyanis beleegyeztek, hogy Oroszország visszatérhessen a G8-ba.
Az európai tervezet mind az ukrán hadsereg, mind pedig a területi cserék kapcsán módosító javaslatokat tartalmaz. Az európai vezetők ugyanis beleegyeztek az ukrán hadsereg létszámának a korlátozásába, amit a tervben 800 000 főben maximalizálnak, azonban Oroszország területi követeléseit nem ismerik el. Utóbbi talán a legnagyobb konfliktusforrás, hiszen a háború lezárása jelen állás szerint területi cserék nélkül nem lesz lehetséges.
Az ellenjavaslat egyébként tartalmaz még egyérdekes részletet, ez pedig a befagyasztott vagyon kérdése. Az európai vezetők ugyanis azt akarják, hogy az orosz szuverén vagyontárgyak befagyasztva maradjanak, amíg Moszkva kártérítést nem fizet a hatalmas károkért, amelyeket a teljes körű invázió óta okozott.