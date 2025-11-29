Orbán Viktor Moszkvában és Szabadkán is járt

Nem volt hiány külpolitikai eseményekben a héten sem. Orbán Viktor miniszterelnök nem csak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában, de Alekszandr Vucsics szerb elnökkel is találkozott. Eközben Zelenszkij kampányfőnöke lemondott a korrupciós ügyben zajló nyomozás miatt, Európa pedig megpróbálja megfúrni az amerikai béketervet.

Orbán Viktor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

Orbán Viktor Moszkvában

A miniszterelnök Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A magyar kormányfő méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. A tárgyaláson szóba került a budapesti békecsúcs is, az egyeztetések után pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben számolt be az eredményekről.

Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti a szerződéses kötelezettségeit; mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra. Mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli, így Magyarország energiaellátásának biztonságához és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédéséhez szükséges mennyiségű kőolaj és földgáz időben érkezik Magyarországra

– fogalmazott Szijjártó Péter a tárgyalások kapcsán.

A külügyminiszter egyúttal üzent azoknak is, akik megpróbálták Orbán Viktor látogatását kiforgatni. Szijjártó Péter ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy hazánk szuverén külpolitikát folytat, ezen pedig külső nyomásra sem változtat. A külügyminiszter egyúttal elmondta, hogy a háború lezárása is előkerült, és az orosz elnök biztosította őket arról, hogy ha sor kerül a tárgyalásokra, annak Budapest ad majd otthont.

A miniszterelnök a szerb elnökkel is találkozott

Kiemelkedő diplomáciai erőfeszítéseik elismeréseként Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök részesült idén a Pásztor István-díjban. Az elismerést a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, a két nép közötti bizalom és együttműködés erősítéséért ítélte oda a Pásztor István Alapítvány. A miniszterelnök bejelentette, hogy a magyar kormány megduplázza az alapítványnak nyújtott támogatást.